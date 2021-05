Polski serial "Sexify" hitem Netfliksa

Polski serial Sexify" cieszy się wielką popularnością na Netfliksie. Produkcja jest w tym tygodniu drugim najczęściej streamowanym serialem platformy na świecie.

Sandra Drzymalska w serialu "Sexify" /Netflix /materiały prasowe

"Sexify" to ośmioodcinkowa komedia obyczajowa w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej i Piotra Domalewskiego. Opowiada historię ambitnej studentki informatyki - Natalii (Aleksandra Skraba), która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie.



"Sexify": Aleksandra Skraba, Maria Sobocińska i Sandra Drzymalska. Będzie o nich głośno! 1 / 8 Całą machinę w "Sexify" w ruch wprawia Natalia, ambitna programistka, która pracuje nad swoim dyplomem i chce wygrać ministerialny konkurs. Każdego ranka do pracy motywuje ją plakat Marii Skłodowskiej-Curie. Jest zdeterminowana. Poza pracą nic jej nie interesuje. Imprezy, romanse, seks, alkohol - to nie dla niej. Chce napisać apkę, która zmieni świat i dotrze pod strzechy. Gdy doktor Krynicki (Wojciech Solarz) uświadamia ją, że obrany przez nią temat "optymializacji snu" nikogo nie interesuje, znajduje nowy: seks. Kłopot w tym, że ta dziedzina życia jest jej obca, dawno temu, jak mówi sama Aleksandra Skraba w rozmowie dla Świata Seriali, "odcięła się od swojej cielesności" i ma też kłopoty z nawiązywaniem relacji. Zaczyna od zera, niczym William Masters i Virginia Johnson. Pokój w akademiku chce przekształcić w... masturbatorium, zebrać dane i zrewolucjonizować kobiecy orgazm. Źródło: materiały prasowe Autor: Netflix udostępnij

Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną (Maria Sobocińska) i koleżanką z akademika - Moniką (Sandra Drzymalska). Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych.



"Sexify" to zabawna i prowokująca opowieść o życiu współczesnych młodych dziewczyn - dojrzewaniu, odkrywaniu kobiecej siły i seksualności.

Serial zadebiutował w ofercie Netfliksa 28 kwietnia i z miejsca stał się hitem popularnej platformy streamingowej. Z danych serwisu FlixPatrol wynika, że polska produkcja jest w tym tygodniu drugim najchętniej oglądanym serialem na świecie, przegrywając rywalizację jedynie z amerykańskim serial fantasy"Cień i kość".

"Sexify" nie ma za to konkurencji w Indiach, gdzie plasuje się na szczycie najczęściej streamingowanych seriali.

"'Sexify' to projekt, który daje szansę na to, żeby w lekkiej, żartobliwej formie opowiedzieć o ważnych współczesnych problemachi" - mówił reżyser Piotr Domalewski.

"Dużo jest w "Sexify" zgrywy i prześmiewczego kiczu. A to fallusy, a to inne wklęsłości i wypukłości, nawet w ujęciach podwodnych. Kalina Alabrudzińska i Piotr Domalewski, razem z aktorkami, przekuwają rozdmuchany balon z napisem seks i przyglądają się dalszemu ciągowi wydarzeń. Proponują na polskim rynku coś nowego, nienadętego, 'popcornowego', niekoniecznie jednak światowo bardzo odkrywczego. W Hollywood to już grano, ale w kraju, w którym o seksie nie potrafi się rozmawiać, w którym seks zawstydza, straszy, onieśmiela i wpędza w kompleksy, w którym o seksie trzeba poważnie, romantycznie, albo w ogóle, taki serial to niespodzianka. Może kogoś nawet oburzy? Troszeczkę?" - pisała w recenzji dla Interii Dagmara Romanowska.



