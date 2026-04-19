"Pianista": Arcydzieło Romana Polańskiego

"Pianista" - jeden z najważniejszych filmów XXI wieku, nagrodzone Złotą Palmą i trzema Oscarami arcydzieło - powróciło do polskich kin po nowej postprodukcji i rekonstrukcji obrazu w jakości 4K.

Oparty na wspomnieniach Władysława Szpilmana obraz to osobista relacja z przetrwania w rozdzieranym wojną mieście, poruszające świadectwo siły, jaką daje sztuka w najmniej oczekiwanych momentach oraz zachwycający autentyzmem portret artysty, w którego wcielił się nagrodzony Oscarem Adrien Brody.

W 1939 roku Szpilman jest cenionym pianistą i kompozytorem, który mieszka wraz z rodziną w Warszawie. Kiedy do stolicy wkraczają naziści, życie żydowskiego muzyka zamienia się w koszmar: traci kolejne prawa, trafia do getta, obserwuje dwa powstania i próbuje przetrwać w zniszczonym mieście. Pomaga mu przypadek, łut szczęścia oraz miłość do muzyki.

"Pianista" to film o świadku zagłady zrealizowany z szacunkiem i dojrzałością przez innego świadka. Jeden z najważniejszych filmów Romana Polańskiego był pierwszym i na razie jedynym powrotem reżysera do czasów wojny, którą przeżył on jako mały chłopiec. Kręcony na ulicach Warszawy z częściowo polską ekipą i obsadą film stanowi głęboki humanistyczny manifest, w którym rozpacz łączy się z tlącą się nadzieją.

Opowiadany w sposób chronologiczny, oszczędny i skupiony na detalach "Pianista" to ewenement w historii polskiego i światowego kina: stworzona przez mistrza wizja bolesnej przeszłości, w której indywidualna perspektywa łączy się z rozmachem i wierną rekonstrukcją wydarzeń.

Roman Polański: 92-latek wciąż zachwyca formą

Z okazji powrotu do kin "Pianisty" w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi odbył się specjalny pokaz filmu, na którym pojawił się Roman Polański. Obecnie 92-latek wciąż jest w świetnej formie. Nic może więc dziwić, że wcale nie zamierza jeszcze kończyć reżyserskiej kariery.

Już w zeszłym roku pojawiły się pogłoski o nowym filmie artysty. Przypuszczenia te potwierdził wiceminister kultury Maciej Wróbel, który zdradził, że najnowszy projekt Polańskiego ma być realizowany w Polsce.