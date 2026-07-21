Nowy film Jana Holoubka "Dziki, dziki wschód" został zakwalifikowany do prestiżowego konkursu Platform podczas tegorocznego Toronto International Film Festival (TIFF), gdzie będzie miał swoją światową premierę.

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"Udział w konkursie Platform to jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień dla filmu jeszcze przed jego premierą. Program od lat prezentuje dzieła twórców, którzy wyznaczają nowe kierunki we współczesnym kinie, a obecność filmu 'Dziki, dziki wschód' wśród wyselekcjonowanych tytułów jest znaczącym sukcesem dla jego twórców i producentów" - czytamy w informacji prasowej HBO Max.

51. edycja Toronto International Film Festival odbędzie się w dniach 10-20 września 2026 r.

"Dziki, dziki wschód": co wiemy o nowym filmie Jana Holoubka?

"Dziki, dziki wschód" jest najnowszym filmem Jana Holoubka, reżysera takich produkcji jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Wielka woda" i "Heweliusz".

Akcja filmu będzie się rozgrywała na ziemiach okupowanych w 1943 roku. Głównym bohaterem jest niemiecki urzędnik Martin Wolff, który przybywa do małej wioski, by wyjaśnić tajemnicę zniknięcia żydowskiego prawnika. Jego pojawienie się burzy kruchy porządek panujący między przerażonymi miejscowymi, kolaborantami i nazistowskimi władzami. Na wieść o majątku prawnika do głosu dochodzą chciwość i zdrada. Śledztwo Wolffa ujawnia najmroczniejsze tajemnice wioski.

"Scenariusz powstawał przez lata, ale jego tematyka wydaje się bardziej aktualna niż kiedykolwiek. Nienawiść nie zniknęła. Zawsze powraca i zmienia się z każdym pokoleniem. Sednem naszej historii jest cykl przemocy i potrzeba do przeciwstawienia się mu" - mówił Holoubek.

W rolach głównych zobaczymy Italy'ego Tirana i Joannę Kulig. W obsadzie znaleźli się także Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Jan Bülow i Jacek Beler.

Zdjęcia do filmu odbywały się w Polsce i Litwie. Producentami są, poza Holoubkiem, Bogna Szewczyk-Skupień, Klaudia Śmieja-Rostworowska i Ewa Puszczyńska. Scenariusz napisała Aleksandra Takuska.

"Dziki, dziki wschód" znalazł się również w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.