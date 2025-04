Niebawem na ekranach polskich kin pojawi się nowy film z udziałem Nicolasa Cage'a ("Zostawić Las Vegas", "Dzikość serca", "60 sekund", "Con Air - lot skazańców", "Twierdza"). Co ciekawe, autorem zdjęć do filmu "Surfer" jest Radosław Ładczuk, 48-letni absolwent Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, który pracował przy wielu projektach fabularnych, dokumentalnych oraz komercyjnych. Operator od lat pracuje za granicą, jest ceniony za swój styl, był nominowany do wielu nagród - zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Radosław Ładczuk był gościem sobotniego wydania studia halo tu polsat, gdzie w rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim opowiedział o pracy na planie fillmu "Surfer". Wspomniał też, jak zaczęła się jego międzynarodowa kariera.

Polski operator Radosław Ładczuk w studio halo tu polsat

"To wszystko wynika z różnych splotów okoliczności. W 2007 roku pewna izraelska reżyserka zadzwoniła do mnie i zaprosiła do swojego dyplomu. Potem jej przyjaciółka szukała operatora do swojego australijskiego filmu. Ja to przeczytałem jako dramat psychologiczny, a potem się okazało, że to horror. I ja o tym piszę teraz swoją pracę doktorską, czyli pisze o lęku w kinie i o tym, jak polski operator, który właśnie kończy szkołę w Polsce, gdzie dominuje psychologia i dramat nagle odnajduje się albo nie w takim gatunku" - opowiadał Ładczuk.



"Film [chodzi o "Babadook" w reżyserii Jennifer Kent - red.] został pokazany na festiwalu w Sundance. Nie do końca byłem pewien, jak to wyszło, bo to było dla mnie gatunkowo obce. Ale jak siedziałem z publicznością amerykańską na tym filmie i zobaczyłem, że oni reagują jak na meczu futbolowym, tak bardzo entuzjastycznie i spontanicznie, to zrozumiałem, że chyba zrobiliśmy coś dobrego" - wspominał.

Zdjęcie Radosław Ładczuk rozmawia z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim w studio halo tu polsat / Gałązka / AKPA

Był zdziwiony, jak gra Nicolas Cage. "O co tu chodzi?"

"Jeśli chodzi o film 'Surfer', to zaczynaliśmy od samego scenariusza, nie było wtedy jeszcze obsady. To był thriller psychologiczny, w jakimś sensie nawiązujący do osobistej historii scenarzysty, któremu po prostu zaginął ojciec. Trwało poszukiwanie głównego aktora i okazało się, że tę rolę może zagrać Nicolas Cage. To był nasz drugi film z reżyserem Lorcanem Finneganem [pierwszy to "Nocebo" z Evą Green - red.]. Ta postać [bohater filmu - red.] była napisana dla osoby, która ma 40 lat, a wiadomo, że Nicolas Cage ma dużo więcej [ma 61 lat - red.], ale stwierdziliśmy, że może to być ciekawe" - mówił Ładczuk w halo tu polsat.

"Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę! Poczuliśmy to już pierwszego dnia zdjęciowego w Australii. Ja jestem przyzwyczajony do innego rodzaju aktorstwa, które jest obecne w Polsce czy w Europie, takiego bardziej naturalistycznego, minimalnego. A Nicolas Cage to aktor, który gra formą. Kiedy realizowaliśmy pierwsze ujęcie filmu, on jechał wtedy samochodem, nagle te słowa wydobyły się z jego wnętrza i myślę sobie: 'O co tu chodzi?'. Ale kolejnego dnia coraz bardziej wchodziłem w ten rodzaj grania" - wspominał operator.

"Mam wrażenie, że ten film to jest w jakimś sensie monodram Nicolasa Cage'a. To nie jest film o surfingu" - dodał polski twórca.



Kim jest Radosław Ładczuk?

Radosław Ładczuk to 48-letni absolwent Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, który pracował przy wielu projektach fabularnych, dokumentalnych oraz komercyjnych. Otrzymał m.in. Złotą Kaczkę przyznawaną przez miesięcznik "Film" za zdjęcia do "Sali samobójców" (2011). Został też nagrodzony za zdjęcia do filmu "Królewna" (2014) na festiwalu w Jerozolimie.

Polski operator pracował za granicą m.in. przy filmie "Babadook" (2014), uznawanym za jeden z najlepszych horrorów XXI wieku, tureckim dramacie "Inflame" (2019) oraz "Moich dniach z Mercy" z 2017 roku.

W 2019 roku Radosław Ładczuk ponownie spotkał się z reżyserem Janem Komasą na planie filmu "Sala samobójców. Hejter". Niedługo po premierze tytuł otrzymał nagrodę na Tribeca Film Festival. Jest też autorem zdjęć do filmu "Enea" (2023) w reżyserii Pietro Castellitto, który otrzymał długą owację podczas premiery w Wenecji.

Ładczuk ma wieloletnie związki z Australią i był dwukrotnie nominowany do Australijskich Nagród Filmowych za filmy "Babadook" i za "Słowika" (oba w reżyserii Jennifer Kent, z którą zrobił także odcinek serialu "Gabinet osobliwości Guillermo del Toro").

"Surfer": fabuła, obsada, premiera

Były surfer (Nicolas Cage) powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na "ich teren". Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę.

W filmie w reżyserii Lorcana Finnegana wystąpili również: Julian McMahon ("Paranoja", serial "Bez skazy") i Nicholas Cassim (serial "Spryciarz", "Kochanie, poznaj moich kumpli").

W 2024 roku Radosław Ładczuk dołączył do ekipy realizującej "Surfera". Zdjęcia do filmu, który będzie można oglądać w polskich kinach już od 2 maja, były realizowane w australijskich Margaret River, Busselton i w Perth.