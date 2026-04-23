Polski nauczyciel wychował geniuszy. Teraz Netflix nakręci o nim film

Wychowawca cyfrowych geniuszy. Historia człowieka, który nauczył Polaków wygrywać

Ryszard Szubartowski od lat udowadnia, że Polska jest kuźnią informatycznych talentów. Jako współzałożyciel Stowarzyszenia Talent i wybitny pedagog opracował unikalny system pracy z młodymi uczniami, oparty na działaniu i osobistym doświadczeniu. W ciągu ponad ćwierć wieku aż 126 jego podopiecznych zostało laureatami krajowych Olimpiad Informatycznych, a niemal 40 reprezentowało Polskę w międzynarodowych olimpiadach i zawodach informatycznych, zdobywając łącznie 60 medali, w tym aż 33 złote.

Dorobek Szubartowskiego to jednak przede wszystkim ludzie, którzy obecnie kształtują przyszłość technologii w najważniejszych firmach i ośrodkach naukowych świata. To pod jego okiem szlify zdobywali m.in. Jakub Pachocki, Chief Scientist w OpenAI, Szymon Sidor, kluczowy inżynier przy modelach GPT (w tym GPT-4), czy Filip Wolski, mistrz świata w programowaniu zespołowym i ekspert od systemów sztucznej inteligencji. Renoma nauczyciela wykracza poza granice kraju - w czasie niedawnej wizyty w Polsce prezes Netfliksa Greg Peters oraz dyrektor programowy Łukasz Kłuskiewicz spotkali się z pierwowzorem przyszłego bohatera filmu, by porozmawiać o potencjale polskich naukowców.

"Spotkanie z profesorem Szubartowskim było dla mnie jednym z tych momentów, kiedy wyraźnie zobaczyłem jak utalentowani młodzi Polacy mogą mieć wpływ na losy świata" - podkreśla Łukasz Kłuskiewicz. - Historia profesora i zespołów z nim współpracujących to dowód na to, że w Polsce istnieje niezwykle silna, dojrzała szkoła myślenia technologicznego".

Za realizację filmu inspirowanego życiem Ryszarda Szubartowskiego będzie odpowiadała firma dFlights z Markiem Kłosowiczem w roli producenta.

Netflix inwestuje w polski talent technologiczny

Wiedza i dokonania polskich inżynierów stały się nie tylko kanwą opowieści filmu, ale też powodem strategicznych inwestycji Netflixa w Polsce.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem polskiego talentu technologicznego, zarówno pod względem głębi wiedzy, jak i odwagi w rozwiązywaniu złożonych problemów na skalę globalną" - powiedział Greg Peters, prezes Netfliksa w trakcie swojej wizyty w Polsce. - "To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w Warszawie w nasz jedyny poza Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny, gdzie tworzone są innowacje, które napędzają rozwój rozrywki i umożliwiają dostarczanie jej setkom milionów ludzi na całym świecie".

W tym roku Netflix planuje dalsze inwestycje i zatrudnienie w Warszawie około 200 kolejnych inżynierów. Codzienna praca w warszawskim hubie technologicznym Netflixa bezpośrednio wpływa na doświadczenia widzów serwisu w każdym zakątku świata.

Film inspirowany dokonaniami Ryszarda Szubartowskiego to nie tylko opowieść, która dostarczy widzom jakościowej rozrywki, ale także kolejna okazja na pokazanie światu, jak wielki wkład w nowoczesne technologie mają Polacy.

"Film będzie nie tylko fascynującą historią. To także ukłon w stronę społeczności polskich naukowców i inżynierów oraz powód do dumy z nich. Chcemy też pokazać widzom, że część innowacji, dzięki którym Netflix działa tak dobrze, rodzi się właśnie tutaj, nad Wisłą" - podsumowuje Łukasz Kłuskiewicz.