Amerykanie wybrali najlepszy film wszech czasów. To polska produkcja

Amerykański serwis Metacritic opublikował coroczną listę najlepiej ocenianych filmów wszech czasów. W rankingu znalazło się kilkadziesiąt klasyków kina, takich jak "Casablanca", "Obywatel Kane" czy "Ojciec chrzestny". Na sam szczyt zestawienia trafiła również polska produkcja, uznawana za jedno z najważniejszych dzieł światowej kinematografii. Chodzi o cykl "Dekalog" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.

Seria filmów inspirowanych dziesięcioma przykazaniami uzyskała 100 proc. pozytywnych ocen od profesjonalnych krytyków. Komplet pozytywnych recenzji uzyskało jedynie 14 tytułów, w tym "Boyhood" Richarda Linklatera, "Lawrence z Arabii" czy "Fanny i Alexander". Amerykańscy krytycy zdają się darzyć Kieślowskiego szczególną sympatią spośród innych reżyserów - w zestawieniu najlepszych filmów w historii wymieniono również jego późniejsze dzieło, "Trzy kolory: Czerwony". Zamyka on słynną trylogię, w skład której wchodzą jeszcze "Trzy kolory: Niebieski" (1993) i "Trzy kolory: Biały" (1994).

"Dekalog" Kieślowskiego najlepszym filmem w historii

Choć w zestawieniu Metacritic "Dekalog" został ujęty jako pojedyncze dzieło, w rzeczywistości to seria dziesięciu filmów, jakie Krzysztof Kieślowski nakręcił we współpracy ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem. Twórcy sięgnęli po motywy zawarte w dziesięciu przykazaniach, wplatając je w obyczaje i realia Warszawy lat 80. XX wieku. Każda część jest osobną, autonomiczną historią, którą z pozostałymi łączy przede wszystkim postać odgrywana przez Artura Barcisia.

W serii filmów Kieślowskiego wystąpiły cenione gwiazdy polskiego kina, m.im. Grażyna Szapołowska, Mirosław Baka, Olaf Lubaszenko, Krystyna Janda, Daniel Olbrychski, Maja Komorowska, Anna Polony, Bogusław Linda i Janusz Gajos.