"Ojczyzna" polskim kandydatem do Oscara!

Polski kandydat do Oscara wybrany. Komisja oscarowa w składzie: Jan Naszewski (przewodniczący), Kamila Dorbach, Milenia Fiedler, Artur Liebhart, Paweł Łoziński, Tadeusz Łysiak, Agnieszka Odorowicz, Małgorzata Szumowska i Mariusz Włodarski, zdecydowała w piątek, że w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy na 99. ceremonii rozdania Oscarów Polskę reprezentować będzie "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

Twórca "Idy" zaprezentował swoje dzieło na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie po raz kolejny zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię (sukces ten odniósł również w 2018 roku przy okazji premiery "Zimnej wojny"). Jego najnowsza produkcja jest podsumowaniem nieformalnej trylogii powojennej Europy, do której zaliczają się wspomniane "Ida" i "Zimna wojna". Tym razem Pawlikowski wzorował się na prawdziwej historii podróży Thomasa Manna, laureata literackiej Nagrody Nobla, i jego córki Eriki przez zrujnowane i podzielone politycznie po II wojnie światowej Niemcy.

"Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu.

Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera jednogłośnie uznała film "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara" - uzasadnił decyzje komisji oscarowej jej przewodniczący, Jan Naszewski.

Ewa Puszczyńska o werdykcie. "Cały świat czekał na tę decyzję"

"Dziękuję Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej za wsparcie tego filmu od samego początku. Dostaliśmy pieniądze, ale oprócz pieniędzy było także wsparcie moralne, żebyśmy szli do przodu i się nie dawali. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie ukrywam, że cały świat czekał na tę decyzję" - mówiła obecna podczas werdyktu producentka "Ojczyzny" Ewa Puszczyńska.

"W tym bardzo szerokim i głębokim historycznym aspekcie opowiadamy o tragedii rodziny. O tym, jak głęboko ta wielka historia wpływa na losy zwykłych ludzi. Wszystkie trzy filmy Pawła mówiły właśnie o tym" - dodała w rozmowie z Interią Film producentka

Polski kandydat do Oscara. Jakie filmy brano pod uwagę?

"Ojczyzna" była jednym z faworytów w wyścigu o Złotą Palmę, zbierając fantastyczne recenzje zagranicznej prasy. Krytycy chwalili m.in. genialne aktorstwo w wykonaniu Sandry Huller i Hansa Zischlera, zdjęcia autorstwa Łukasza Żala i scenografię.

Na oscarowej shortliście łącznie znalazło się siedem polskich produkcji. Obrady komisji zostały wyznaczone na piątek 18 września i bezpośrednio po nich członkowie jury przekazali na konferencji prasowej szczegóły swojej decyzji. O nominację oscarową walczyły następujące tytuły:

"Bez końca", reż. Michał Marczak,

"Dziki Dziki Wschód", reż. Jan Holoubek,

"Nasza rewolucja", reż. Piotr Domalewski,

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", reż. Emi Buchwald,

"Ojczyzna", reż. Paweł Pawlikowski,

"Pojedynek", reż. Łukasz Palkowski,

"Przez ścianę", reż. Maciej Sobieszczański.

Film Pawlikowskiego przez większość krytyków typowany był jako oscarowy pewniak, biorąc pod uwagę wcześniejsze sukcesy reżysera, jego szeroką rozpoznawalność w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i ciepły odbiór "Ojczyzny", nazywanej jego najpoważniejszym dziełem w karierze.

"Ojczyzna": o czym jest nowy film reżysera "Zimnej wojny"?

"Ojczyzna" powstała w koprodukcji polsko-niemiecko-włosko-francuskiej. Nowy film Pawlikowskiego opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), a jego dziećmi: córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Hansem (August Diehl). Akcja przenosi nas do szczytowego okresu zimnej wojny.

W targanych politycznymi zawirowaniami powojennych Niemczech ojciec i córka wyruszają w trudną zarówno emocjonalnie, jak i logistycznie podróż z kontrolowanego przez Amerykanów Frankfurtu do pozostającego pod wpływem Sowietów Weimaru. Po raz pierwszy od zakończenia konfliktu laureat literackiego Nobla wraca do ojczyzny, w której nie potrafi się odnaleźć.

Oscary 2027: kiedy poznamy nominowanych?

Komitety oscarowe poszczególnych państw mają czas do 30 września, aby przesłać zgłoszenia filmów, które będą rywalizować reprezentować kraj w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej 15 grudnia wyłoni tzw. oscarową shortlistę, na której znajdzie się 15 tytułów z całego świata. Finałową piątkę poznamy 21 stycznia 2027 roku.

99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca 2027 roku w Dolby Theatre w Hollywood.