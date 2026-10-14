"Òpi" to pełnometrażowy debiut fabularny Marty Giec. W rolach głównych występują Wiktoria Kruszczyńska, Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska i Iwona Bielska.

W przeddzień 18. urodzin Trina planuje ucieczkę od toksycznej matki. Niespodziewany przyjazd tajemniczych ciotki Heleny i sparaliżowanej babci Reginy uruchamia wydarzenia, w których codzienność coraz mocniej splata się z kaszubskimi wierzeniami i sennymi koszmarami Triny.

Film był pokazywany podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w ramach Konkursu Perspektywy.

"Òpi": polski film na arenie międzynarodowej

Deadline przekazuje, że kanadyjska firma Raven Banner Entertainment, specjalizująca się w kinie gatunkowym, nabyła światowe prawa do "Òpi". Międzynarodowa premiera filmu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu podczas Brooklyn Horror Film Festival.

"'Òpi' to taki horror, który przedostaje się pod skórę i pozostaje w człowieku na długo" - powiedział Michael Paszt, wspólnik zarządzający Raven Banner.

"Film sięga do czegoś pradawnego i głęboko niepokojącego. Czerpie z kaszubskiego folkloru, tworząc świat, w którym zderzają się rodzinne traumy, przesądy i prawdziwe przerażenie. Nieustannie poszukujemy odważnych filmów gatunkowych o wyrazistej tożsamości kulturowej, wyrazistej wizji reżyserskiej i potencjale, by na długo zapaść w pamięć widzów. 'Òpi' spełnia wszystkie trzy warunki i nie możemy się doczekać, aż przedstawimy ten film publiczności" - dodaje.

W Polsce film będzie można zobaczyć w lutym 2027 roku.