Polski film zachwycił cały świat. Dzisiaj o 20.00 publiczność złapie za piloty
"Boże Ciało" zyskało uznanie zarówno w kraju, jak i na świecie. Produkcja oparta na prawdziwych wydarzeniach zachwyca autentycznością oraz znakomitymi kreacjami aktorskimi. Polacy będą mieli okazję zobaczyć ten wyjątkowy film dzisiaj w telewizji.
Fabuła "Bożego Ciała" była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Historia skupiała się na 20-letnim Danielu (Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w ośrodku wychowawczym przechodzi duchową przemianę. Pragnie zostać księdzem. Gdy zostaje warunkowo zwolniony i skierowany do pracy w zakładzie stolarskim na prowincji, udaje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Pod jego nieobecność zaczyna pełnić posługę kapłańską. Jego metody budzą sprzeciw części mieszkańców. Z czasem przekonuje ich do siebie. Jednak nie wszyscy mu wierzą. Gdy w miasteczku pojawia się chłopak z zakładu poprawczego, Daniel czuje, że niedługo jego kłamstwa wyjdą na jaw.
Scenariusz "Bożego Ciała" napisał debiutant Mateusz Pacewicz. Za reżyserię odpowiada Jan Komasa. U boku Bartosza Bieleni wystąpili tacy aktorzy jak: Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Dawid Ogrodnik, Łukasz Simlat i inni.
Film w 2020 roku znalazł się w piątce filmów, które walczyły o Oscara za pełnometrażowy film międzynarodowy. "Parasite" okazał się jednak bezkonkurencyjny, zdobywając prestiżową statuetkę.
Film "Boże Ciało" zostanie dzisiaj, 15 listopada, wyemitowany na kanale Stopklatka o godz. 20.00.
