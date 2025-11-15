"Boże Ciało": polski film miał nominację do Oscara

Fabuła "Bożego Ciała" była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Historia skupiała się na 20-letnim Danielu (Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w ośrodku wychowawczym przechodzi duchową przemianę. Pragnie zostać księdzem. Gdy zostaje warunkowo zwolniony i skierowany do pracy w zakładzie stolarskim na prowincji, udaje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Pod jego nieobecność zaczyna pełnić posługę kapłańską. Jego metody budzą sprzeciw części mieszkańców. Z czasem przekonuje ich do siebie. Jednak nie wszyscy mu wierzą. Gdy w miasteczku pojawia się chłopak z zakładu poprawczego, Daniel czuje, że niedługo jego kłamstwa wyjdą na jaw.

Scenariusz "Bożego Ciała" napisał debiutant Mateusz Pacewicz. Za reżyserię odpowiada Jan Komasa. U boku Bartosza Bieleni wystąpili tacy aktorzy jak: Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Dawid Ogrodnik, Łukasz Simlat i inni.

Film w 2020 roku znalazł się w piątce filmów, które walczyły o Oscara za pełnometrażowy film międzynarodowy. "Parasite" okazał się jednak bezkonkurencyjny, zdobywając prestiżową statuetkę.

"Boże Ciało" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Boże Ciało" zostanie dzisiaj, 15 listopada, wyemitowany na kanale Stopklatka o godz. 20.00.

