Polski film wygrał prestiżowy festiwal. Kolejny wielki sukces

Slamdance to festiwal o wyjątkowej pozycji na światowej mapie kina niezależnego - tworzony przez filmowców i od lat konsekwentnie wspierający autorskie, bezkompromisowe głosy. W gronie jego "absolwentów" znajdują się m.in. Bong Joon-ho, Christopher Nolan, Lena Dunham, Rian Johnson, Ari Aster czy Sean Baker. Tegoroczna edycja odbywała się w dniach 20 - 26 lutego.

"Silver" to film dokumentalny, który przenosi widza do serca Boliwii, do wnętrza Cerro Rico - góry, która od wieków pożera ludzkie życia. W tym miejscu, gdzie ziemia dosłownie drży od pracy kilofów, Natalia Koniarz obserwuje brutalną rzeczywistość ludzi żyjących i umierających w cieniu kopalni srebra. Trójka bohaterów - chłopiec, kobieta i stary górnik - staje się przewodnikami po świecie, w którym praca dzieci jest normą, a granica między przetrwaniem a śmiercią zaciera się w kłębach pyłu.

Utalentowana reżyserka z wyczuciem łączy bezpośrednią obserwację z poetyką obrazu. Opowiada o współczesnym kolonializmie i neokapitalizmie poprzez doświadczenie i uważność, unikając przy tym publicystycznego tonu. Światowe koncerny i nowoczesna technologia, z której korzystają uprzywilejowani, istnieją kosztem tych, którzy wydobywają surowce na samym dole globalnej drabiny. Kamera zagląda do wnętrza góry, ale także w głąb społecznych nierówności - ukazując ich genezę i współczesne oblicze. Dzieci w szkolnych ławkach uczą się o górze z dumą, by chwilę później poznać jej prawdziwą twarz - obcą, ciemną i śmiertelnie niebezpieczną.

Przy tym wszystkim "Silver" jest formalnie spójny, oszczędny w słowach, ale pełen znaczeń. Pozostaje w widzu długo po seansie, także dzięki kontrastowi między dramatem podziemnego życia a powierzchowną turystyczną ciekawością. To zabójcze oblicze góry nie przeszkadza zamożnym turystom w jej eksploracji i dodawaniu stamtąd relacji czy postów na media społecznościowe, których nie dałoby się opublikować bez wydobywanego tam surowca. Reżyserka nie oskarża, a pokazuje jaka jest prawdziwa cena srebra wibrującego w naszych kieszeniach i błyszczącego na naszych palcach.

"Silver" jest koprodukcją polsko-norwesko-fińską, która powstała ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a jej wiodącym producentem jest Telemark (m.in. "Pianoforte" Jakuba Piątka, "Over the Limit" Marty Prus). Producentem wykonawczym jest Paweł Pawlikowski (m.in. "Lato miłości", "Ida", "Zimna wojna").

Film wciąż można zobaczyć w wybranych kinach studyjnych, za jego dystrybucję odpowiada Krakowska Fundacja Filmowa.