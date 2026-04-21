"Spiritus Sanctus": polski film w konkursie krótkich metraży w Cannes

Wyprodukowany w Studiu Munka SFP obraz Michała Toczka "Spiritus Sanctus" będzie miał swoją światową premierę w konkursie krótkich metraży 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes i powalczy o Złotą Palmę.

Udział w Cannes wyznacza jak dotąd najważniejszy moment w karierze Michała Toczka, absolwenta reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. Jego wcześniejsze krótkometrażowe filmy "Strawberry Boys", "Martwe małżeństwo" i "Być kimś" zdobyły ponad 60 nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą, m.in. na festiwalach w Krakowie, Palm Springs, Brukseli i w Gdyni.

Akcja "Spiritus Sanctus" dzieje się w czerwcu 1999 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Pragnący zdobyć alkohol na pięćdziesiąte urodziny żony Bogdan trafia na najgorszy możliwy moment - dzień papieskiej wizyty i wprowadzoną z tej okazji prohibicję. Zwykła wyprawa do sklepu szybko zamienia się w metafizyczną odyseję pełną absurdalnych zdarzeń, dziwnych spotkań i kuriozalnych przeszkód. Z każdym krokiem coraz mniej wiadomo, czy chodzi jeszcze o wódkę, czy już o coś znacznie większego...

"Należę do pokolenia, które wizyty Jana Pawła II w Polsce zna głównie z lekcji historii. Kiedy więc scenarzysta Adam Porębowicz podzielił się ze mną anegdotą o tym, jakie okoliczności towarzyszyły pielgrzymkom, w opowieści o prohibicji dostrzegłem szansę na stworzenie szalonego filmu drogi. Zdecydowaliśmy się z dystansem i humorem opowiedzieć o Polsce, papieżu i może o czymś więcej" - mówi reżyser Michał Toczek.

Film "Spiritus Sanctus" jako jedyny z Polski znalazł się w gronie zaledwie 10 tytułów wyselekcjonowanych do canneńskiego konkursu krótkich metraży spośród kilku tysięcy zgłoszeń z całego świata.

W głównej roli występuje Sebastian Stankiewicz, z którym reżyser miał już okazję współpracować przy filmach "Martwe małżeństwo" i "Być kimś". Na ekranie partnerują mu Iza Dąbrowska, Artur Paczesny, Oskar Stoczyński, Klara Bielawka, Marcin Sztabiński oraz Albert Osik.

Autorem zrealizowanych latem 2025 roku zdjęć do "Spiritus Sanctus" jest Tomasz Pawlik. Scenografię do filmu stworzyła Katarzyna Tomczyk. Za kostiumy odpowiadała Olga Przylipiak, za dźwięk - Maryla Kłosowska, a za charakteryzację - Katarzyna Wojtasik. Montaż filmu jest dziełem Ignacego Ciunelisa i Jakuba Didkowskiego.

Pierwsza w historii Studia Munka kwalifikacja do Złotej Palmy

To pierwsza w historii Studia Munka kwalifikacja do Złotej Palmy i potwierdzenie jego pozycji jako czołowego polskiego producenta filmów krótkometrażowych. Działające w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich Studio od 18 lat wspiera młodych polskich filmowców w realizacji krótkich fabuł, dokumentów i animacji, a także pełnometrażowych debiutów. W poprzednich latach produkcje Studia Munka były prezentowane w Cannes w sekcjach Director's Fortnight i Semaine de la Critique.

Film "Spiritus Sanctus" zrealizowany został w Studiu Munka w ramach programu Trzydzieści Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentami filmu są Telewizja Polska S.A. oraz Gdyńskie Centrum Filmowe. Producentem wykonawczym i koproducentem filmu jest High Skills. Międzynarodowym agentem sprzedaży jest New Europe Film Sales

Tegoroczna edycja festiwalu w Cannes odbędzie się w dniach 12-23 maja.