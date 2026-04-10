"Borys" to gangsterska opowieść rozgrywająca się w realiach polskiego półświatka, która swe prawdziwe karty odkrywa za sprawą zaskakującego zwrotu akcji.

"Borys" (2021): sensacyjny film realizowany we Wrocławiu. O czym opowiada?

Borys (Dominik Dąbrowski) wraca z Rosji do Polski, by zacząć wszystko od nowa. Niespodziewanie zaczyna pracować dla Wincenta (Michał Kula), kierującego grupą przestępczą. Poznaje też piękną Sylwię (Annie Ostrowska), w której się zakochuje, co dodatkowo komplikuje sytuacje.

Tymczasem Wincent chce rozwinąć swoją działalność. Trwają przygotowania do dużej akcji. Niebawem na jaw wychodzi tajemnica Borysa, a jego przeszłość może zburzyć wszystko, co próbował zbudować od nowa.

"Borys" jest debiutem reżyserskim Jakuba Świderskiego. Odtwórca tytułowej roli miał swój udział w pisaniu scenariusza Film był realizowany we Wrocławiu.

"Borys" zostanie wyemitowany już dziś, 10 kwietnia o godzinie 20:05 w Czwórce.

