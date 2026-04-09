Scenariusz filmu "Fatherland" Paweł Pawlikowski napisał wspólnie z Henkiem Handloegtenem.

W obsadzie znaleźli się: nominowana do Oscara Sandra Hüller ("Strefa interesów", "Anatomia upadku"), Hanns Zischler ("Monachium", "Niemcy, rok 90 - punkt zerowy", "Z biegiem czasu"), August Diehl ("Ukryte życie", "Bękarty wojny"), Devid Striesow ("Na Zachodzie bez zmian") oraz Anna Madeley ("Patrick Melrose", "Wszystkie stworzenia duże i małe").

Producentami filmu są: Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One).

Pawlikowski ponownie współpracuje ze swoim wieloletnim zespołem twórczym: nominowanym do Oscara operatorem Łukaszem Żalem, kostiumografką Aleksandrą Staszko oraz scenografami Katarzyną Sobańską i Marcelem Sławińskim.

Jednym z koproducentów filmu jest CANAL+ Polska, a dystrybucją filmu w Polsce zajmie się Kino Świat.

"Fatherland": Fabuła

"Fatherland" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) - aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy - z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

"Fatherland" to powrót Pawlikowskiego do tematów, które rozwijał w nagradzanych "Idzie" i "Zimnej wojnie" - tożsamości, poczuciu winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy.