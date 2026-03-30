Polski film nagrodzony na festiwalu w Hiszpanii. Mocny debiut

"Królestwo" nagrodzone w Barcelonie

"Królestwo" to niepokojąca, autorska wizja świata stojącego na krawędzi wojny. Główny bohater Dawid najpierw traci pracę w jednej z ostatnich działających w kraju korporacji, a następnie wstępuje w szeregi paramilitarnej organizacji, która zamierza stawić opór nadciągającemu wrogowi. W wojskowych szeregach odnajduje odkupienie i miłość, ale także zaczyna nieświadomie przekraczać kolejne kręgi piekła...

Obraz Michała Ciechomskiego łączy osobistą perspektywę z szeroką diagnozą współczesnych napięć społecznych. Festiwalowe jury w Barcelonie doceniło bezkompromisowy charakter i hipnotyczną formę produkcji Studia Munka. W uzasadnieniu podkreślono, że "Królestwo" odważnie analizuje relacje między nacjonalizmem, przemocą i ich społecznymi wyobrażeniami. Doceniono również sposób, w jaki reżyser prowadzi dialog z tematyką wojny, męskości i seksualności. W opinii jury Ciechomski nie ogranicza się do przetwarzania istniejących obrazów, lecz tworzy własny, oryginalny język wizualny - intensywny i wymagający wobec widza. To kino, które nie oferuje łatwego odbioru, lecz prowokuje do refleksji i konfrontacji z niewygodnymi tematami.

"Królestwo": Co wiemy o filmie?

Twórca "Królestwa" jest absolwentem Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, a także Lotnictwa i Kosmonautyki na Politechnice Warszawskiej. Jego krótkometrażowe filmy "Uległość", "Miłość" i "Historia krótkiego trwania" pokazywane były na wielu polskich i zagranicznych festiwalach.

Światowa premiera "Królestwa" miała miejsce w lipcu ubiegłego roku w Konkursie 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a międzynarodowa - w listopadzie podczas 66. MFF w Salonikach.

W rolę głównego bohatera "Królestwa" wciela się debiutujący w roli pierwszoplanowej Bartosz Mikulak, a na ekranie partnerują mu m.in. Julian Świeżewski i Jacek Poniedziałek. Za hipnotyczne zdjęcia w "Królestwie" odpowiada debiutujący jako autor zdjęć do filmu pełnometrażowego Paweł Grabarek, kostiumy zaprojektowała jedna z najciekawszych kostiumografek młodego pokolenia Hanka Podraza ("Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"), muzykę napisał znany z twórczości teatralnej artysta dźwiękowy Lubomir Grzelak (pseud. Lutto Lento), autor docenionych przez krytyków albumów muzyki progresywnej. Niezwykle ważna w filmie scenografia to dzieło Agaty Lepackiej ("Eastern"), a charakteryzacja - Magdaleny Tarki ("Braty", "Horror Story"). Za dźwięk odpowiada natomiast czołowy polski operator dźwięku Jacek Hamela ("Wesele", Katyń", "Dom zły", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Wołyń").

"Królestwo" zrealizowane zostało w Studiu Munka SFP w ramach skierowanego do debiutantów programu Sześćdziesiąt Minut, ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Koproducentami filmu są CANAL+ Polska S.A. oraz Black Photon.