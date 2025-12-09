Polski film mocno się wyróżnia. Porywająca historia o sporcie i walce o marzenia

"Wielka Warszawska": O filmie

"Wielka Warszawska" to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce - Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater - Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian.

Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

"Wielka Warszawska" to porywająca historia o sporcie, mafii i walce o marzenia tocząca się w burzliwych początkach lat 90. Sensacyjne, zrealizowane z rozmachem widowisko osadzone w świecie wyścigów konnych.

Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego, autora klasyków "Wielki Szu" i "Piłkarski poker". "Wielka Warszawska" jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk.

Niezwykły projekt przyciągnął do współpracy czołowych polskich aktorów. W filmie "Wielka Warszawska" w głównego bohatera wciela się Tomasz Ziętek, na ekranie zobaczymy również m.in. Marcina Bosaka, Tomasza Kota, Mirosława Kropielnickiego, Tomasza Sapryka, Agnieszkę Żulewską, Ireneusza Czopa, Andrzeja Konopkę, Piotra Trojana, Adama Bobika, Pawła Koślika oraz Mary Pawłowską, dla której jest to debiut na dużym ekranie.

"Do przygody z 'Wielką Warszawską' przekonała mnie osoba reżysera Bartka Ignaciuka, z którym miałam przyjemność pracować przy 'Wielkiej wodzie'" - mówi Agnieszka Żulewska.

"Po pierwsze to wielka przyjemność spotkać się z legendą filmu polskiego" - mówi o udziale w zwieńczeniu trylogii Jana Purzyckiego Ireneusz Czop. - "Po drugie zawsze przy pierwszym czytaniu jest mieszanina ekscytacji, presji, niespodzianki i nadziei. A po trzecie od razu w głowie uruchamia się proces budowania postaci i szukania nieoczywistych rozwiązań".

Podobne emocje towarzyszyły Mirosławowi Kropielnickiemu. "Czułem i satysfakcję i presję. Natychmiast w pamięci pojawiły się te dwa kultowe filmy z plejadą aktorów. I sam nie wiem które z tych uczuć było mocniejsze - chyba ekscytacja. Do tych emocji 'dołożyłem' nazwisko reżysera Bartosza Ignaciuka, autora zdjęć Klaudiusza Dwulita, całą ekipę realizatorów, świetny skład aktorski i ... wtedy poczułem presję. Mam nadzieję że te uczucia podziałały na nas mobilizująco".

Producentką filmu "Wielka Warszawska" jest Alicja Grawon-Jaksik z ramienia MTL Maxfilm, a dystrybucją zajmuje się NEXT FILM.

"Wielka Warszawska" w kinach od 23 stycznia 2026 roku.