"Wierna rzeka": słynna powieść Żeromskiego doczekała się trzech adaptacji

"Wierna rzeka" Stefana Żeromskiego z 1912 roku aż trzy razy była przenoszona na ekran. Pierwszą adaptację, która trafiła do kin jako "Rok 1863", zrealizował dekadę po wydaniu utworu Edward Puchalski. Kolejnej próby przełożenia książki na język filmowy podjął się w 1936 roku Leonard Buczkowski.

Największy rozgłos zyskała jednak trzecia wersja w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego ("Jak rozpętałem II wojnę światową", "Nie lubię poniedziałku"), który napisał scenariusz razem z żoną - Haliną Chmielewską. Choć film powstał w 1983 roku, małżeństwo naraziło się cenzorom podtekstami politycznymi i naciskiem na wątek historyczny, w związku z czym premiera została wstrzymana. Dopiero 31 sierpnia 1987 roku widzowie po raz pierwszy mogli zapoznać się z tym arcydziełem.

Twórca naraził się cenzorom. Jego adaptacja zdobyła prestiżowe nagrody

Fabuła skupia się na losach powstańca (Olgierd Łukaszewicz), który cudem unika śmierci i ranny trafia do jednego ze zrujnowanych szlacheckich dworów w Niezdołach. Dom zamieszkuje młoda szlachcianka Salomea Brynicka (Małgorzata Pieczyńska) i jej wierny sługa Szczepan (Franciszek Pieczka).

Klęska powstania przewija się przez życie posiadłości, która jest ciągle rewidowana przez kozackie oddziały. Podczas jednego z najazdów jedynie szlachetność oficera carskiego (Wojciech Wysocki) i jego uczucie do Salomei ratuje dwór przed spaleniem. Choć odkrywa prawdę o relacji łączącej ją z powstańcem, nie jest w stanie wyrządzić jej krzywdy.

"Chmielewscy w sposób zdumiewająco udany przetłumaczyli na język filmu wszystkie wartości powieści Żeromskiego. A uciekli od wszystkich jej wad i manieryzmów. Przystosowali do potrzeb i mentalności współczesnego widza, żadnej z wartości nie gubiąc" - zachwalał Maciej Pawlicki na łamach "Filmu".

Adaptacja została uhonorowana dwiema statuetkami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Srebrne Lwy Gdańskie trafiły w ręce reżysera, a druga nagroda przyznana została autorowi muzyki, Jerzemu Matuszkiewiczowi.

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