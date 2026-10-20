Polski film, jakiego jeszcze nie było. Kaszubski horror budzi grozę

Na festiwalach całego świata

Po głośnym debiucie w Gdyni folk horror "Òpi" kontynuuje swoją festiwalową drogę w Polsce i na arenie międzynarodowej. Film prezentowany jest aktualnie na prestiżowym Brooklyn Horror Film Festival w Nowym Jorku, a z końcem października weźmie udział w konkursie Méliès d'Argent na Lund Fantastic Film Festival w Szwecji.

Zanim produkcja Platige Films trafi do ogólnopolskiej dystrybucji, będzie można zobaczyć ją również na Splat!FilmFest w Warszawie oraz w dziewięciu innych miastach Polski, a także - w ramach halloweenowych maratonów filmowych - w wybranych kinach w całym kraju.

W sieci zadebiutował trailer horroru, który odsłania kolejne karty mrocznej historii trzech pokoleń kobiet i wciąga jeszcze głębiej w koszmarną rzeczywistość Triny. Zobacz zwiastun!, otwiera się w nowym oknie

Nowa jakość w rodzimym kinie gatunkowym

"Òpi" to pełnometrażowy debiut Marty Giec, zrealizowany na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Dominiką Kłoczewiak. Za inspirację posłużyła autorkom książka "Upiór. Historia naturalna" dr Łukasza Kozaka, który miał już okazję zapoznać się z ich dziełem. Historyk i badacz folkloru entuzjastycznie ocenił efekt pracy twórczyń, doceniając filmową interpretację kaszubskich wierzeń.

"Świetnie wymyślone i napisane, super zagrane (…). Będzie to bez wątpienia solidny filar polskiego kina upiorycznego trzeciej i czwartej dekady XXI stulecia" - napisał na Instagramie autor "Upiora".

Głosy, że "Òpi" wnosi nową jakość do rodzimego kina gatunkowego, pojawiają się też w pierwszych recenzjach i opiniach widzów.

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"Ópi": O czym jest film?

Akcja filmu "Òpi" toczy się w przeddzień 18. urodzin Triny, która planuje ucieczkę od toksycznej matki. Jej zamiary niweczy jednak niespodziewany przyjazd tajemniczych ciotki Heleny i sparaliżowanej babci Reginy. Wizyta uruchamia wydarzenia, w których codzienność coraz mocniej splata się z kaszubskimi wierzeniami i sennymi koszmarami bohaterki.

Główną obsadę horroru tworzy magnetyzujący aktorski kwartet: Wiktoria Kruszczyńska, Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska i Iwona Bielska. Ogólnopolska premiera filmu odbędzie się 1 stycznia 2027 roku.