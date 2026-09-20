"Personel": zapomniany film Krzysztofa Kieślowskiego

Romek Januchta (w tej roli Juliusz Machulski) po ukończeniu szkoły rozpoczyna pracę jako teatralny krawiec. Jest przeświadczony, że uszycie kostiumu to nie tylko zwykła praca, jak sądzi wielu jego starszych kolegów, ale udział w powstawaniu spektaklu, w tworzeniu sztuki. Szybko jednak przekonuje się, że miejsce, w którym przyszło mu pracować, ma niewiele wspólnego z jego wyobrażeniami o teatrze jako miejscu prawie magicznym.

Dość szybko staje się świadkiem kłótni i zawiści wynikających z niespełnionych nadziei i marzeń swoich współpracowników. Zaprzyjaźnia się ze starszym kolegą, krojczym Sową (Michał Tarkowski), który popada w konflikt z odsuwanym od głównych ról artystą Andrzejem (Andrzej Siedlecki), a także wyraża się krytycznie o linii programowej teatru, za co grozi mu wyrzucenie z pracy. Romek staje w jego obronie na zebraniu organizacji młodzieżowej. Przeżywa też ostatnie przygotowania do premiery, widząc na scenie swój wkład pracy. Dyrektor placówki (Ludwik Mika) wzywa go do siebie i proponuje podpisanie donosu na przyjaciela. Chłopak musi dokonać trudnego wyboru.

"Personel": skromny, ale niebanalny. Pierwszy pełnometrażowy film fabularny Kieślowskiego

"Personel" uznaje się najbardziej autobiograficzny film w dorobku Kieślowskiego. Podobnie jak główny bohater, reżyser ukończył w 1962 roku warszawskie technikum teatralne i przez rok pracował jako garderobiany w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Łączy ich również nieśmiałość i niepewność związana ze zderzeniem z wielkomiejskim światem. Dla większego autentyzmu Kieślowski zdecydował się na korzystanie z poetyki kina dokumentalnego i prowadzenie kamery "z ręki". Film w dużej mierze koncentruje się na dylematach egzystencjalnych i etycznych, które stały się ważnym aspektem jego późniejszych dzieł.

"Personel" cieszył się dużą popularnością wśród krytyków; otrzymał m.in. Grand Prix oraz Międzynarodową Katolicką Nagrodę Filmową podczas wydarzenia w Mannheimie i Heidelbergu. Uhonorowano go także Wielkim Jantarem na Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" w Koszalinie oraz Srebrnymi Lwami podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Personel": gdzie można obejrzeć film?

Choć produkcja Kieślowskiego wywołała wiele dyskusji i zachwytów, wraz z kolejnymi sukcesami w branży filmowej widzowie szybko zapomnieli o tym skromnym, fabularnym debiucie. "Personel" można znaleźć w bibliotece serwisu TVP VOD.

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