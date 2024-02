Polski film "At present" Beaty Migas z premierą na Berlinale

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie to jeden z najbardziej prestiżowych i najstarszych festiwali w Europie i na świecie - odbywa się nieprzerwanie od 1956 roku. W tegorocznym pozakonkursowym przeglądzie filmów krótkometrażowych znalazł się kolejny polski akcent . Podczas Berlinale zostanie zaprezentowany najnowszy thriller Beaty Migas "At present".

"At present" na Berlinale 2024. O czym opowiada film?

Film "At present" opowiada historię pary, utrzymującej od pięciu lat nietypowy związek. Życie Timo i Debby toczy się w interwałach - raz na trzy tygodnie spotykają się w położonej pośród lasu szklarni. W oddaleniu od cywilizacji para tworzy namiastkę normalności, której nie jest w stanie zbudować w życiu codziennym. Mając świadomość bezlitośnie upływającego czasu, w okresach pomiędzy spotkaniami oboje nagrywają na kasety VHS wydarzenia dnia powszedniego. Wierzą, że pewnego dnia wspólnie nadrobią wszystkie chwile, których nie byli w stanie dzielić. Ich świat zaczyna trząść się w posadach, gdy szklarnia wraz z archiwum kaset niespodziewanie zostaje przejęta przez sektę.

Ze względu na zagraniczne przeznaczenie produkcji (międzynarodowe festiwale filmowe) projekt został zrealizowany w całości w j. angielskim.



- Film "At present" został zrealizowany w całości w języku angielskim, ponieważ zależało mi na dotarciu do jak najszerszej widowni. Napisy można stworzyć do każdego filmu, niezależnie od kraju pochodzenia, ale jednak jego odbiór przez widza zmienia się pod wpływem tego, w jakim języku wypowiadają się postaci. Monika Sznajder i Mateusz Trzaskoma jako aktorzy regularnie biorący udział w projektach międzynarodowych wzbogacili "At present" czystym, brytyjskim akcentem, co stanowi jego wartość dodaną - mówi autorka filmu Beata Migas.

Premiera filmu "At present" odbędzie się 21 lutego w kinie CinemaxX w ramach "Programme of short and medium-length films" - pozakonkursowego przeglądu filmów krótkometrażowych 74. Festiwalu Filmowego w Berlinie.



Jak dotąd w Polsce film "At present" został zgłoszony do konkursów na Krakowski Festiwal Filmowy oraz OFKA w Koninie. Oprócz tego, produkcja została wysłana na: San Francisco IFF, Visions du Reel, Vienna Shorts, Raindance Film Festival London, Quinzaine des cineastes, Sydney Film Festival, Tribeca Festival, Melbourne IFF, Kurzfilm Festival Hamburg, Busan International Short Film Festival, USA Film Festival, Encounters Film Festival, Moscow IFF, Locarno Film Festival, Oldenburg IFF.

74. Festiwal Filmowy w Berlinie potrwa od 15 do 25 lutego.

Beata Migas - autorka filmu "At present"

Beata Migas to reżyserka, scenarzystka, producentka i założycielka wytwórni filmowej Haddock Entertainment.

Urodziła się 20 grudnia 1995 roku w Krakowie. W 2019 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera Ekologicznych Źródeł Energii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tego samego roku ukończyła Szkołę Filmową w Belgradzie. Jest również absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie.

Ma na swym koncie takie filmy, jak "Śląski łańcuch solidarności", "Studium smogu", "ACT&ART", "Republika Ślężańska" oraz "UFO: Oni już tu są". Krótkometrażowy thriller "At present" to jej najnowsza produkcja.