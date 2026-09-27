Polski aktor zbyt przystojny do głośnej roli? Padły przeprosiny

Mateusz Damięcki we wchodzącej 30 września do kin w całej Polsce "Lalce" Macieja Kawalskiego wciela się w Kazimierza Starskiego. W najnowszym wywiadzie aktor przyznał, że początkowo miał wątpliwości, czy Marcin Dorociński pasuje do roli Stanisława Wokulskiego.

"Przepraszam Marcina za to, ale wielokrotnie o mnie mówiono podobne rzeczy - przez chwilę wydawał mi się być może trochę za ładny" - wyznał gwiazdor "Furiozy" w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Damięcki wyobrażał sobie warszawskiego kupca z powieści Bolesława Prusa jako człowieka, na którego twarzy odbija się zmęczenie życiem i pracą, zdecydowanie też mniej przystojnego.

"Jakbym zupełnie zapomniał, że dobry aktor jest w stanie zrobić tak naprawdę wszystko i zawsze nas oszukać. (...) Marcin jest Wokulskim" - zreflektował się Mateusz Damięcki.

Najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina

Nowa ekranizacja "Lalki" to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą. Zobacz nową zapowiedź filmu!, otwiera się w nowym oknie

To zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: wspomniany Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów" - Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Mateusz Damięcki o roli w "Lalce". Dlaczego zawsze broni swoich bohaterów? Paulina Gandor INTERIA.PL

Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski,którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

"Lalka": Fabuła

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel - Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów.

Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo - zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.