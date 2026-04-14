Polski aktor zagrał w filmie nominowanym do Oscara. Mało kto o tym wiedział

Cezary Łukaszewicz od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w branży, choć robi to z dala od medialnego szumu. Nie bywa na ściankach, nie zabiega o uwagę, a mimo to jego dorobek robi wrażenie. Dopiero teraz wielu widzów przypomniało sobie, że ma na koncie udział w produkcji, która została dostrzeżona przez Amerykańską Akademię Filmową.

Kim jest Cezary Łukaszewicz i jak zaczynał karierę?

Cezary Łukaszewicz urodził się w 1981 roku we Wrocławiu. Z teatrem zetknął się bardzo wcześnie, bo już jako nastolatek pojawił się na scenie w spektaklu "Przygody Tomka Sawyera". To doświadczenie okazało się przełomowe, choć jak sam przyznawał, nie był przekonany, że aktorstwo stanie się jego drogą zawodową.

Do warszawskiej Akademii Teatralnej dostał się za pierwszym podejściem, co sam wspominał z pewnym zaskoczeniem. "Nie spodziewałem się, że zostanę przyjęty, ale stało się" mówił w jednym z wywiadów. Od tego momentu jego kariera zaczęła rozwijać się konsekwentnie, choć bez głośnych nagłówków.

Cezary Łukaszewicz w filmach i serialach, które znają widzowie

Na przestrzeni lat aktor pojawiał się w wielu rozpoznawalnych produkcjach. Widzowie mogli zobaczyć go między innymi w "Chłopach" czy serialu "Belfer". To role, które umocniły jego pozycję jako solidnego i wiarygodnego aktora drugiego planu.

Obecnie Łukaszewicz występuje także w serialu "Tylko jedno spojrzenie", będącym adaptacją książki Harlana Cobena. W tej produkcji wciela się w postać Jacka Ławniczaka, co ponownie zwróciło na niego uwagę szerszej publiczności.

Co ciekawe, sam aktor przyznaje, że często otrzymuje role odbiegające od jego prywatnej natury. "Film widzi we mnie często twardzieli, ludzi połamanych, nieoczywistych" mówił w rozmowie z magazynem "Pani". Ten kontrast wydaje się jednym z elementów, które budują jego aktorską wiarygodność.

Rola w filmie "Twój Vincent" i oscarowa nominacja

Jednym z mniej oczywistych, a zarazem najbardziej prestiżowych punktów w jego karierze jest udział w filmie "Twój Vincent". To wyjątkowa produkcja, która została stworzona techniką inspirowaną malarstwem Vincenta van Gogha.

Łukaszewicz wcielił się tam w Theo van Gogha, brata słynnego malarza i handlarza dzieł sztuki. Film zdobył międzynarodowe uznanie i został nominowany do Oscara w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film animowany". To osiągnięcie, które dla wielu aktorów pozostaje poza zasięgiem, a w przypadku Łukaszewicza przez długi czas nie było szeroko komentowane.