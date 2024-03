Polski aktor z wyjątkowym wyróżnieniem. Kilka lat temu nie chciał go przyjąć

Minister kultury nadał Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis Andrzejowi Grabowskiemu "za jego znakomite dokonania twórcze". Wyróżnienie Bartłomiej Sienkiewicz wręczył w sobotę po premierze "Wesela" w reżyserii Mai Kleczewskiej na scenie Teatru Słowackiego w Krakowie.

Odbierając wyróżnienie Andrzej Grabowski przyznał, że medal ten otrzymał w 2020 roku, jednak wtedy nie chciał go przyjąć.

Andrzej Grabowski jest aktorem teatralnym, telewizyjnym, filmowym i dubbingowym, artystą kabaretowym, piosenkarzem, scenarzystą i reżyserem. Wykształcenie zdobył w krakowskiej PWST, którą ukończył w 1974 roku. Od tego czasu jest związany z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Był członkiem Zespołu Artystycznego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie i Starego Teatru w Krakowie.

Reklama

Andrzej Grabowski: Najsłynniejsze role

Przed kamerą zadebiutował jeszcze jako student w serialu Wojciecha Marczewskiego "Odejścia, powroty" (1972), jednak na pierwszą większą kinową rolę musiał czekać aż do 1989 roku, kiedy wystąpił w filmie Feliksa Falka "Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce". W kolejnych latach oglądaliśmy go jeszcze w "Śmierci jak kromka chleba" Kazimierza Kutza, "Szabli od komendanta" Jana Jakuba Kolskiego czy "Kochaj i rób co chcesz" Roberta Glińskiego.



Kolejną ważną rolą Grabowskiego była kreacja Andrzeja Jurewicza w serialu "Boża podszewka"(1997) w reżyserii Izabelli Cywińskiej. Zagrał również w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana (pijany szlachcic w obozie pod Pilawcami), "Jak narkotyk" Barbary Sass (wujek z Londynu) oraz "Superprodukcji" Juliusza Machulskiego (gangster Andrzej G.).



Szczególną popularność Grabowski zaskarbił sobie rolą Ferdynanda Kiepskiego w telewizyjnym serialu komediowym "Świat według Kiepskich" emitowanym na antenie Polsatu w latach 1999-2005. Po rocznej przerwie serial wrócił na antenę i do 2022 roku znajdował się w ramówce Polsatu. "Zapewne niektórym trudno będzie w to uwierzyć, ale uważam ten sitcom za inteligentną produkcję, która świetnie pokazuje nasze przywary w kompletnie absurdalny sposób. Rozumiem jednak kogoś, kto sądzi, że to rozrywka na najniższym z możliwych poziomów" - Grabowski przyznawał w rozmowie z magazynem "To i Owo".

Tylko w 2021 roku miało premierę aż dziesięć ekranowych produkcji z jego udziałem. Andrzeja Grabowskiego oglądaliśmy w drugiej części horroru Netfliksa "W lesie dziś nie zaśnie nikt" (sierżant Waldemar Gwizdała), pojawił się też w "Republice dzieci" Jana Jakuba Kolskiego (anioł Rafał) oraz "Drugiej połowie" Marian Liński, redaktor naczelny "Wydarzeń Sportowych"). Wyraziste kreacje stworzył też w hicie Netfliksa "Jak pokochałam gangstera" (trener rugby, później sprzedawca na stadionie Lechii Gdańsk), "Pitbullu" Patryka Vegi (Jacek Goc "Gebels") i serialu "Pajęczyna" (Edward Gierek).



Najlepszą, na poły autobiograficzną, kreację zagrał jednak w filmie "Piosenki o miłości", w której wcielił się w postać wybitnego aktora teatralnego Andrzeja Jaroszyńskiego, który jest coraz częściej krytykowany za schlebianie popularnych gustom.