Polski aktor wystąpił w ponad stu filmach. Większość z nich to arcydzieła

Bogusław Sochnacki urodził się 14 października 1930 roku w Katowicach. Z powodzeniem realizował się jako aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Zagrał ponad sto ekranowych ról, które ceniono w całej Polsce.

Bogusław Sochnacki: był gwiazdą PRL-u. Zachwycał na ekranach i deskach teatru

Debiutował na planie filmu "Dwie brygady". Zagrał w nim, będąc na pierwszym roku Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Łodzi. Edukację zakończył w 1953 roku i niemal od razu zaangażował się w działalność Teatru Ziemi Rzeszowskiej. Po czterech latach wrócił do Łodzi i występował w Teatrze Satyry, Teatrze im. Stefana Jaracza oraz Teatrze Nowym, gdzie stworzył wiele znaczących kreacji.

Choć teatr był jego ogromną miłością, spełniał się również jako aktor filmowy i telewizyjny. Widzowie mogli zobaczyć go m.in. w produkcjach "Gdzie jest generał...", "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Kapitan Sowa na tropie", "Chłopi", "Noce i dnie", "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny", "Stawka większa niż życie", "Znachor" czy "Wierna rzeka". Na ekranie często występował u boku Leona Niemczyka, Andrzeja Krasickiego czy Franciszka Pieczki. Choć niewielu o tym pamięta, był również narratorem popularnego serialu animowanego dla dzieci "Rozbójnik Rumcajs".

Od 1975 przekazywał wiedzę studentom Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Na uczelni cieszył się szacunkiem i ogromną sympatią.

Bogusław Sochnacki: liczne nagrody i odznaczenia

Sochnacki cieszył się szacunkiem środowiska artystycznego, jednak jego dokonania nie były obojętne dla władz kraju. Pierwsze państwowe wyróżnienie otrzymał w 1966 roku, była to Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego. W kolejnych latach otrzymał także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury" i wyróżnienia za inicjatywy na rzecz województwa łódzkiego. Łącznie za życia został uhonorowany dziesięcioma nagrodami.

Aktor zmarł 26 lipca 2004 roku w Łodzi. Jeszcze w 2003 roku widzowie mogli oglądać go w serialu "M jak Miłość" oraz filmie fabularnym "Zróbmy sobie wnuka". W 2012 roku w łódzkiej Alei Sław odsłonięto gwiazdę Bogusława Sochnackiego, zaznaczając, jak wiele zrobił dla lokalnej społeczności i kultury.

Zobacz też:

Arcydzieło zdobyło aż cztery Oscary. To jeden z najlepszych filmów wszech czasów