Akcja "Mayday" rozgrywa się w 1987 roku. Podczas misji zwiadowczej nad Związkiem Radzieckim pilot Troy Kelly (Ryan Reynolds) musi awaryjnie lądować na terytorium wroga. W zaśnieżonych latach spotka rosyjskiego cieślę Nikolaia Ustinova (Kenneth Branagh), który jest zafascynowany Ameryką. Zgadza się pomóc Troy'owi w wydostaniu się z ZSRR. Ich tropem rusza agent KGB Alexander Volkov (w tej roli Marcin Dorociński). Ekscytujący zwiastun możemy zobaczyć TUTAJ.

Kto odpowiada za film "Mayday"?

Za kamerą "Mayday" stanęli Jonathan Goldstein i John Francis Daley, twórcy filmów "Wieczór gier" i "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor". Odpowiadają także za scenariusz produkcji. Wcześniej pracowali między innymi nad fabułą hitu "Spider-Man: Homecoming".

W obsadzie znaleźli się także nominowana do Oscara Maria Bakalova, David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi i Alex Ozerov.

Ryan Reynolds i Kenneth Branagh w filmie "Mayday" Album Online East News

Marcin Dorociński o największym zaszczycie w swej karierze

Zdjęcia do filmu trwały od 4 marca do 8 maja 2024 roku. Dorociński pochwalił się swym występem we wpisie w mediach społecznościowych. "Kiedy dowiedziałem się, że zagram z nim w filmie, to wstrzymałem oddech - raz, dwa trzy: oddychaj głęboko Marcin - mówiłem sobie. Musiałem się uszczypnąć. I nie powiem. Kolana mi zmiękły. W gardle zaschło. Ale było wspaniale. To był największy zaszczyt mojej kariery. Wielkie wzruszenie, jeszcze większe emocje. Grać z takim partnerem to choć przez chwilę dotknąć tego wymarzonego Olimpu" - pisał Marcin Dorociński w czerwcu 2024 roku.

Kiedy premiera filmu "Mayday"?

"Mayday" powstaje dla serwisu streamingowego Apple TV+. Jego premierę zapowiedziano na 4 września 2026 roku.