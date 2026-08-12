"Odyseja" Christophera Nolana już od niemal miesiąca nie schodzi z repertuarów kin. Adaptacja greckiego eposu autorstwa Homera opowiada o podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała Kalipso.

"Odyseja" okazała się potężnym sukcesem finansowym. Łączny wynik otwarcia wyniósł 264 mln i okazał się być najlepszym w karierze Nolana. Na ten moment produkcja zarobiła ponad 1,1 mld dolarów.

Antoni Królikowski o "Odysei": "Zabrakło magii w tym filmie"

Krytycy są zachwyceni filmem i już nazywają go jedną z najważniejszych premier tego roku.

Swoją opinią na temat "Odysei" podzielił się także Antoni Królikowski. W rozmowie z Newserią mimo entuzjazmu wobec tej produkcji aktor zauważa również jej słabsze strony. Jego zdaniem momentami zabrakło oczekiwanej przez niego magii, szczególnie w finałowej scenie.

"Film genialny, ale trzeba go po swojemu przeżyć. Widziałem go dopiero wczoraj wieczorem i jeszcze we mnie siedzi, cały czas o nim myślę. Oczywiście mocno odbiega od oryginału Homera, ale świadomie, dosyć sprytnie. Nie przeszkadza mi to akurat, bo na tym to polega, że musimy dzisiaj na nowo opowiadać źródła kultury i on, Nolan, jest w tym mistrzem. To jest po prostu 'Odyseja' Nolana, zdecydowanie polecam obejrzeć. Ja miałem tak, że trzy godziny siedziałem, byłem po prostu wpatrzony w ekran i nagle się skończyło" - mówił Królikowski.

Przyznał jednak, że finał był dla niego rozczarowujący.

"Dla mnie te trzy godziny to nawet nie było zbyt długo, ale trochę zabrakło innych elementów, zabrakło magii w tym filmie. Kiedy na koniec Matt Damon dociera do Itaki, to powinniśmy wszyscy się popłakać. A ja widzę przede wszystkim te jego plastikowe zęby i trochę mnie to drażni, mimo że on super zagrał, w ogóle uwielbiam tego aktora" - dodał.