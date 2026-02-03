Franciszek Pieczka pracował jako górnik. Cudem uniknął śmierci

Franciszek Pieczka urodził się 18 stycznia 1928 roku w Godowie na Górnym Śląsku. Choć już od dziecka kochał kino, początkowo zupełnie nie wiązał swojej przyszłości z aktorstwem. Pomagał rodzicom w gospodarstwie, grał na organach w kościele, a później pracował jako górnik, zgodnie z rodzinną tradycją. W jednym z wywiadów dla "Tele Tygodnia" mówił, że jego ojciec spędził czterdzieści lat na kopalni.

"Miałem sześcioro rodzeństwa i byłem najmłodszy. [...] Zgodnie z górniczą tradycją, w której idzie się śladami ojca, poszedłem pracować pod ziemię" - wspominał.

Aktor przez jakiś czas pracował w kopalni "Barbara-Wyzwolenie" w Chorzowie. Szybko jednak okazało się, że jest to dla niego zbyt wymagające fizycznie.

"Zjeżdżałem na dół, ale nie kopałem węgla, tylko przekopy w kamieniu się biło. Wierciliśmy, [...] a jak gruz spadł, to sercówami ładowaliśmy na wózki. Ciężka, fizyczna harówa" - wspominał w rozmowie z "Dzienniku Zachodnim".

Pieczka wyznał, że niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. Pewnego dnia cudem uniknął śmierci i nabrał przekonania, że nie nadaje się do tej pracy. Gdyby nie pomoc kolegi, jego życie zakończyłoby się przedwcześnie:

"O tym, że nie nadaję się do górnictwa, ostatecznie przekonałem się w dniu, w którym rębacz w ostatniej chwili wyciągnął mnie spod walącej się ściany. Płacono nam od metra przekopu, więc nie było czasu na rozmyślanie. W pewnym momencie poślizgnąłem się i upadłem na stalową płytę, na którą leciał odstrzelony kamień. Gdyby przodowy mnie nie zauważył, zginąłbym na miejscu".

Zagrał wiele kultowych ról

W obawie o swoje życie odszedł po roku pracy w kopalni. Wtedy też postanowił podjąć naukę w Uniwersyteckim Studium Przygotowawczym w Katowicach. Jego ukończenie dawało miejsce na każdej uczelni - poza szkołami artystycznymi - bez egzaminu. Zaczął studia na Politechnice Gliwickiej, ale po miesiącu zrezygnował i pojechał do Warszawy, aby się dostać do szkoły teatralnej. Jego wybór nie spodobał się jednak rodzinie. Najbliżsi uważali, że nie jest to przyszłościowy zawód.

"To był początek lat pięćdziesiątych, obowiązywały różne skierowania i nakazy. Aby zmienić kierunek studiów, potrzebna była zgoda ministerstwa. Byłem młody i przebojowy. Bez umawiania się wparowałem do gabinetu ministra i go przekonałem. Potem trzeba było zdać egzamin do szkoły teatralnej, a tu już zaczął się rok akademicki. Zdawałem go w prywatnym mieszkaniu Aleksandra Zelwerowicza, który wówczas był dziekanem wydziału aktorskiego i miał niepisane prawo przyjęcia dodatkowo jednego studenta. Dostałem się! Kiedy powiedziałem o tym w domu, posypały się na mnie wszystkie śląskie pierony. Bo inżynier to porządny zawód, a aktor - w pojęciu mego ojca - będzie chodził głodny" - opowiadał.

Widzowie pokochali Franciszka Pieczkę za rolę w serialu "Ranczo" Gałązka/AKPA AKPA

Ostatecznie Pieczka ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutował w 1954 roku, epizodyczną rólką w "Pokoleniu" Wajdy. W kolejnych latach oglądaliśmy go m.in. w "Matce Joannie od Aniołów" Kawalerowicza (1960), "Rękopisie znalezionym w Saragossie" (1964) Wojciecha Jerzego Hasa, "Żywocie Mateusza" (1968) Witolda Leszczyńskiego czy "Perle w koronie" (1971), drugiej części trylogii Kazimierza Kutza o strajku górników przeciwko zamknięciu nierentownej kopalni.

Przełomową rolą w jego karierze był Gustlik Jeleń w serialu "Czterej pancerni i pies". W latach 2007-2016 grał natomiast Stacha Japycza w produkcji "Ranczo". Ostatnim tytułem, w którym zagrał, jest "Syn Królowej Śniegu" Roberta Wichrowskiego z 2017 roku.

Franciszek Pieczka zmarł 23 września 2022 roku w wieku 94 lat.

Zobacz też:

Nie korzysta z telefonu, nie ma zegarka. Tak wygląda życie legendy kina