Krystian Zając: Brad Pitt

Brad Pitt jak ognia unikał w swojej karierze ról złoczyńców (pewnie między innymi stąd powszechne uwielbienie dla tego aktora). Nawet jeśli jego bohaterowie byli wyjęci spod prawa, to i tak widzowie z nimi sympatyzowali. Jednym z niewielu wyjątków od tej reguły jest zrealizowana na początku lat 90. "Kalifornia", w której wcielał się w psychopatycznego mordercę.

Czy więc ukoronowaniem dorobku hollywoodzkiego gwiazdora nie byłoby powierzenie mu roli najważniejszego szwarccharakteru pod słońcem? A teraz wyobraźcie to sobie. Na drodze Bonda staje rywal równie przystojny (jasne, wiadomo, że bardziej!), uwodzicielski i tajemniczy, przeciwnik, który jest w stanie odebrać mu część sympatii widzów. Taką kreacją Brad Pitt mógłby wznieść najbliższą odsłonę serii poziom wyżej, a sobie zagwarantować kolejną nominację do Oscara.

Aktor sam już zresztą przyznał, że jest gotowy na propozycję od producentów nowego Bonda. "Wiecie co, chętnie bym w to wszedł. Jestem na tak. Mój kumpel Javier (Bardem - przyp. red.) poradził sobie z tym znakomicie. Poprzeczka jest zawieszona wysoko, ale podjąłbym się tego wyzwania" - stwierdził w rozmowie z Extra TV, nawiązując do postaci Raoula Silvy w "Skyfall". "Zaklepuję rolę złoczyńcy. Dzwońcie do Denisa Villeneuve'a, zróbmy to!" - zapewnił w kolejnym wywiadzie. Pattinson jako Agent 007, Brad Pitt jako jego przeciwnik i Margaret Qualley jako dziewczyna Bonda - wyobrażacie sobie lepszy zestaw?

Brad Pitt Frazer Harrison Getty Images

Mary Kosiarz: Cillian Murphy

Irlandzki amant o nieprzeniknionym spojrzeniu, charakterystycznej urodzie i wyrafinowanej elegancji, na ekranie często przywdziewa maskę zblazowanego melancholika, albo wręcz przeciwnie - wroga głównego bohatera o niecnych zamiarach. Muszę przyznać, że od kiedy fani "Harry'ego Pottera" zaczęli masowo domagać się, aby to właśnie on wcielił się w nadchodzącym serialu HBO Max w postać Voldemorta, wprost nie mogę się doczekać, aż Cillian Murphy ponownie zaskoczy nas jako nikczemny czarny charakter. Automatycznie pomyślałam więc o nim w kontekście nowego filmu o Jamesie Bondzie. Choć wielkie franczyzy i role, które ciągną się za aktorem przez całe lata to nie do końca jego klimaty, jestem pewna, że jako podstępny szef mafii czy działający pod przykrywką sabotażysta 007 laureat Oscara sprawdziłby się znakomicie.

Murphy zdaje się z boku obserwować międzynarodowy szał wywołany castingiem Roberta Pattinsona i jak do tej pory nie wypowiadał się na ten temat w żadnym z wywiadów. Jego filmowy harmonogram na najbliższy czas wydaje się jednak na tyle elastyczny, by spokojnie móc poświęcić kilka miesięcy na zdjęcia na Lazurowym Wybrzeżu, w słonecznej Hiszpanii czy jakimkolwiek innym luksusowym kurorcie, jaki wybierze reżyser Denis Villeneuve.

Co dość zabawne, biorąc pod uwagę ostateczną decyzję producentów, przed kilkoma laty, w raczkującym dopiero procesie castingowym nowego Bonda, to właśnie Cillian Murphy był jednym z kandydatów najczęściej typowanych do roli słynnego agenta. Kto wie, może to właśnie czarny charakter od początku był mu pisany?

Cillian Murphy Samir Hussein/WireImage Getty Images

Paulina Gandor: Marcin Dorociński

Dzięki niedawnej premierze "Katastrofy w duecie" na platformie Apple TV świat znów miał okazję usłyszeć o Marcinie Dorocińskim. Polski aktor, zresztą nie po raz pierwszy, w bardzo przekonujący sposób zagrał głównego antagonistę historii, robiąc ogromne wrażenie nie tylko na publiczności, ale i na cenionych współpracownikach. "Prawdziwa gwiazda filmowa i też dobry człowiek, który ciężko pracował i był bardzo przygotowany" - mówił o nim w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" sir Kenneth Branagh.

Czy skromny chłopak z Kłudzienka podołałby roli czarnego charakteru w jednej z najsłynniejszych serii w historii kina? Osobiście nie mam w tej kwestii żadnych wątpliwości. Dorociński wykorzystuje każdą okazję, nawet jeśli na ekranie pojawia się tylko na moment, by udowodnić swój talent. Znakomicie się sprawdza zarówno w pełnych napięcia scenach akcji, jak i w momentach bardziej emocjonalnych, gdy ciężar całej opowieści musi ukazać za pomocą mimiki czy subtelnych gestów.

Nie wiem tylko, jak na tę propozycję zareagowaliby twórcy nowego agenta 007. W końcu antagonista raczej nie powinien być przystojniejszy od samego Bonda...

Marcin Dorociński John Nacion/Variety Getty Images

Justyna Miś: Bill Skarsgård

W erze Jamesa Bonda z Danielem Craigiem w roli agenta 007 w antagonistów wcielali się europejscy specjaliści od czarnych charakterów (wyjątkiem był Rami Malek w ostatniej części). Kreacja Madsa Mikkelsena w "Casino Royale" to jeden z najmocniejszych elementów filmu, a Javier Bardem jako Raoul Silva w "Skyfall" do dziś nawiedza mnie w koszmarach. Nie zapominajmy również o Mathieu Amalricu w "Quantum of Solace" czy Christopherze Waltzu w "Spectre".

Naturalnie więc jako kolejny złoczyńca przychodzi mi na myśl specjalista od demonicznych postaci, który, tak się składa, jest Szwedem. Bill Skarsgård. Ikoniczny Pennywise z "To" oraz tytułowy Nosferatu. Odkąd aktor wspomniał w jednym z wywiadów o roli w Jamesie Bondzie, nie mogę przestać wyobrażać go sobie jako idealnego kandydata na antagonistę. Czarującego, przystojnego, a jednocześnie złego do szpiku kości.

Choć w podcaście "Happy Sad Confused", prowadzonym przez Josha Horowitza, przyznał, że jest już nieco zmęczony wcielaniem się w czarne charaktery, wciąż chętnie zagrałby przeciwnika Jamesa Bonda.

"Tak! W końcu nie zadzwonili do mnie w sprawie Jamesa Bonda. Nie wiem, o co chodziło" - zażartował Skarsgård. "Może pomyśleli: 'Nie możemy obsadzić Szweda w tej roli'. Nawet nie brano mnie pod uwagę".

Bill Skarsgård Stephanie Augello/Variety Variety

Patrycja Ofinowska: Kristen Stewart

A gdyby tak przeciwnikiem Bonda została... kobieta? I to nie byle jaka, bo umówmy się - nikt nie potrafi uprzykrzyć życia tak skutecznie, jak była dziewczyna! Odkąd pojawiły się wieści, że 007 zagra Robert Pattinson, moja wyobraźnia od razu podsunęła ten sam dramatyczny obrazek: z głębokiego cienia wyłania się Kristen Stewart, strzepuje popiół z papierosa i okazuje się, że to ona od początku pociągała za sznurki.

Duet spotkał się przed laty na planie "Zmierzchu" - sagi, na punkcie której oszalały nastolatki na całym świecie. Pattinson wcielał się wtedy w błyszczącego wampira, do którego wzdychała połowa świata, a wiecznie zamyślona Stewart snuła się po deszczowym, chmurnym Forks z miną, jakby cały świat właśnie się zawalił. Wspólna praca tak bardzo ich do siebie zbliżyła, że przenieśli romans na prawdziwe życie. Choć ich drogi dawno się rozeszły i to w dość dramatyczny sposób, może pora na wielki powrót?

Co więcej, sama aktorka już w 2021 roku w rozmowie z "Daily Mail" sugerowała, że chętnie zagrałaby "dziewczynę Bonda, która jest złą dziewczyną… która jest czarnym charakterem! Mogłabym zagrać obie role".

W ostatnich latach jej wizerunek również przeszedł sporą metamorfozę - krótkie cięcia i odważny, mocny makijaż świetnie podkreślają jej surową urodę, dzięki czemu bez trudu odnalazłaby się w roli bezwzględnej intrygantki.

Ponowne spotkanie Pattinsona i Stewart na wielkim ekranie, tym razem w zupełnie innych okolicznościach, byłoby nie tylko świetnym żartem losu i gratką dla fanów nieoczywistych wyborów castingowych, ale też przewrotną klamrą spinającą aktorską historię tej dwójki.

Kristen Stewart Bravo Getty Images

Anna Kempys: Tilda Swinton

Nigdy nie zabiegała o udział w filmach o Jamesie Bondzie, ani też producenci nie składali takich propozycji (przynajmniej oficjalnie). A jednak fani serii od lat wymieniają jej nazwisko wśród wymarzonych kandydatów do roli "czarnego charakteru" w kolejnych częściach przygód 007. Dlaczego? Bo Tilda Swinton, otwiera się w nowym oknie - jedna z najbardziej niepowtarzalnych i wszechstronnych aktorek we współczesnym kinie - potrafi zagrać wszystko. Może być zarówno zimna, bezwzględna, posągowa i majestatyczna, jak i zagubiona czy krucha. Pokazała już nieraz, że umie być na ekranie bezduszna. Przykłady? Proszę bardzo: Biała Czarownica w "Opowieściach z Narnii", Karen Crowder w "Michaelu Claytonie" (za tę kreację dostała Oscara!) czy archanioł Gabriel w "Constantine".

Tilda Swinton i jej aktorstwo wymykają się prostym definicjom. Ma ona niezwykłą zdolność całkowitej metamorfozy, a dzięki swojej charakterystycznej, androgynicznej urodzie potrafi na ekranie całkowicie się przeistoczyć, a nawet wcielić w kilka różnych postaci. Za mało, żeby zagrać przeciwnika Jamesa Bonda?

Robert Pattinson nie był oczywistym wyborem do roli agenta 007, a wydaje się, że reżyser kolejnej części Denis Villeneuve ("Diuna", "Nowy początek") stawia na zaskakujące rozwiązania. Aktorstwo Tildy Swinton to sztuka nieustannego przekraczania granic. Może warto przekroczyć kolejną? Nie wiem jak Wy, ale ja czekam na takiego przeciwnika 007.

Tilda Swinton na London Film Festival 2022 Gareth Cattermole Getty Images

Jakub Izdebski: Saoirse Ronan

W małej grupie aktorów, którzy dostali się do ostatniego etapu castingu do roli nowego Bonda, znalazł się między innymi Jack Lowden. Gwiazdor serialu "Kulawe konie" przegrał ostatecznie z Robertem Pattinsonem. Skoro jemu się nie udało, może więcej szczęścia będzie miała jego żona Saoirse Ronan? Czterokrotnie nominowana do Oscara aktorka wielokrotnie mówiła, że chętnie wcieliłaby się w przeciwniczkę agenta 007.

"Chcę pójść w mroczną stronę" - stwierdziła Ronan w rozmowie z magazynem "Empire" w sierpniu 2026 roku. "Poza tym to byłoby naprawdę interesujące, gdyby [Bond] miał młodą przeciwniczkę. Zwłaszcza dla dziewczyn i kobiet - mogłyby zobaczyć kogoś, kto potrafi wziąć ten cały skumulowany gniew i nadać mu kierunek. Ma to w sobie coś dramatycznie interesującego. Bardzo chciałabym częściej grać coś takiego".

O chęci zagrania antagonistki 007 wspomniała także w 2024 roku w rozmowie z Vanity Fair. "Nie zrezygnuję z pragnienia zagrania przeciwniczki Bonda i będę to powtarzała w kółko. Zawsze, gdy mam okazję zagrać kogoś, kto jest choćby odrobinę zły, jestem w siódmym niebie. Byłoby super, gdybym miała jeszcze okazję to zrobić" - mówiła wtedy.

Gdyby marzenie Ronan się spełniło, byłaby drugą antagonistką w historii serii o Bondzie. Pierwszą zagrała Sophie Marceau w filmie "Świat to za mało" z 1999 roku.

Saoirse Ronan Edward Berthelot Getty Images



