Polski aktor ma 87 lat i wciąż pracuje. Narzeka na niską emeryturę

Bohdan Łazuka: legenda polskiego kina i telewizji

Bohdan Łazuka to legenda polskiej sceny i ekranu - wybitny aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, a także niezwykle popularny piosenkarz i artysta kabaretowy. Urodził się 31 października 1938 roku i przez dekady (szczególnie w latach 70. i 80.) był jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu.

Zasłynął z ogromnego uroku osobistego, poczucia humoru, nienagannej dykcji oraz talentu komediowego i muzycznego (występował m.in. w kultowym Kabarecie Starszych Panów).

Na swoim koncie ma role w tak głośnych filmach, jak "Nie lubię poniedziałku", "Poszukiwany, poszukiwana", "Brunet wieczorową porą", "Chłopaki nie płaczą", "Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy" czy ostatnio "Uwierz w Mikołaja" i "Dalej jazda 2".

Zagrał również w popularnych serialach, m.in. "Wojna domowa", "Droga", "Stawiam na Tolka Banana", "Czterdziestolatek", "Kapitan Sowa na tropie" czy w ostatnich latach "Licencja na wychowanie" i "Na Wspólnej". Gościnnie pojawiał się też w takich fromatach, jak "Świat według Kiepskich", "Graczykowie", "Daleko od noszy", "Niania". "Ojciec Mateusz" czy "Święta wojna".

Bohdan Łazuka ma 87 lat i wciąż pracuje

Obecnie aktor ma już 87 lat, ale na beztroski odpoczynek nie pozwala mu zbyt niska, jego zdaniem, emerytura.

"Jeśli minimum co drugi dzień przychodziłby do mnie listonosz i przynosił w kopercie 5000 dolarów, to mógłbym zastanowić się nad tym, czy przestać pracować. Ale na to się nie zanosi" - stwierdził w rozmowie z "Plejadą".

"Obecna emerytura wystarcza mi jedynie za opłacenie rachunku za gaz, więc może sobie pan wyobrazić, ile wynosi" - dodał.

Łazuka wciąż regularnie podróżuje po Polsce ze swoimi programami estradowymi i recitalami. Na scenie wykonuje swoje największe muzyczne hity oraz bawi publiczność anegdotami z bogatego życia artystycznego.

Sam wielokrotnie powtarzał w wywiadach: "Ja od urodzenia jestem na urlopie", traktując występy nie jako ciężki obowiązek, ale jako pasję, która trzyma go w dobrej formie.