Polski aktor i gwiazda "Deadpoola" w jednym filmie. Mamy pierwsze szczegóły

Marcin Dorociński, Ryan Reynolds i Kenneth Branagh razem w jednym filmie?! To się w końcu wydarzy. Choć ich wspólne zdjęcia z planu obiegły sieć już 10 miesięcy temu i wywołały ogromne poruszenie wśród fanów, przez długi czas o projekcie było cicho. Aż do teraz! Właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły tajemniczej produkcji z udziałem Dorocińskiego i hollywoodzkich gwiazd. Wiadomo już, o czym będzie film, kto za nim stoi i, co najważniejsze, kiedy możemy spodziewać się premiery.

Zdjęcie Marcin Dorociński i Ryan Reynolds na planie filmu "Mayday" / Facebook/Marcin Dorociński / Facebook