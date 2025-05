Polski aktor doceniony w Hollywood. Piotr Adamczyk z prestiżową nagrodą

Piotr Adamczyk z sukcesem w Hollywood. Aktor otrzymał prestiżową nagrodę

Piotr Adamczyk to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu rola Fryderyka Chopina w filmie „Chopin. Pragnienie miłości” z 2002 roku. Kilka lat później zachwycił widzów jako Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, w dwóch częściach biograficznego filmu zrealizowanych w 2005 i 2006 roku. Choć Piotr Adamczyk przez lata z powodzeniem budował swoją karierę w Polsce, występując w największych rodzimych produkcjach - zarówno jako ekranowy amant w filmach takich jak "Nie kłam, kochanie", "Śniadanie do łóżka", czy "Och, Karol 2", jak i w bardziej wymagających rolach w tytułach jak "Prosta sprawa" czy "Idź przodem, bracie" - wciąż czuł niedosyt. Pragnienie dalszego rozwoju i aktorskich wyzwań zaprowadziło go w 2022 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął przygodę z kinem międzynarodowym.

Reklama

Wystąpił m.in. w romantycznej komedii "Miłość po angielsku" u boku Natalii Teny, znanej z serii o Harrym Potterze. Stał się także pierwszym polskim aktorem, który zagrał w produkcji Marvel Studios - serialu "Hawkeye". Jego drugoplanowa rola z charakterystycznym akcentem i polskimi wstawkami zdobyła sympatię fanów na całym świecie, a grana przez niego postać doczekała się nawet własnej figurki kolekcjonerskiej.

Teraz jego międzynarodowe osiągnięcia zostały docenione w Hollywood.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Follemente. W tym szaleństwie jest metoda" [trailer] materiały prasowe

Piotr Adamczyk nagrodzony w Los Angeles

Podczas majowego spotkania w Polonijnym Klubie Kultury Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles uhonorowano Piotra Adamczyka, jak również Danutę Stenkę, doceniając ich wkład w promocję polskiej kultury za granicą. Tego samego wieczoru odbyła się również premiera książki "Serce Chopina", najnowszego dzieła Jerzego Antczaka. Fragmenty publikacji przeczytali Katarzyna Śmiechowicz, wiceprezeska Klubu, oraz Piotr Adamczyk, który z szacunkiem oddał hołd twórczości mistrza.

"Wszyscy uczestnicy byli świadkami niesamowitego spotkania Antczaka i Adamczyka, którzy 25 lat temu stworzyli wspólnie film 'Chopin-pragnienie miłości', gdzie widać było totalne porozumienie dusz obydwu artystów, bo ich rozmowa była wartka i bardzo interesująca" - mówi Katarzyna Śmiechowicz w rozmowie z shownews.pl.

ZOBACZ TEŻ: