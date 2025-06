Polska superprodukcja z międzynarodowym rozmachem. Czegoś takiego jeszcze nie było

Kluczowi twórcy "Krainy Snów" to artyści, którzy wcześniej pracowali przy największych hitach ostatnich dekad.

Peter Bielicki – wieloletni art director w Disney’u ("Mulan", "Pocahontas", "Dzwonnik z Notre Dame"), odpowiada za unikatową estetykę świata snów;

Maks Naporowski – reżyser animacji i supervisor VFX z doświadczeniem m.in. przy "Harrym Potterze", "Matrixie Rewolucjach" i "Lotniku", wnosi do filmu światowy rytm narracyjny.

Dariush Derakhshani – supervisor VFX ("Gra o tron", "Apocalypto", "Labirynt Fauna"), dba o widowiskowość i jakość efektów wizualnych.

Daniel Markowicz – reżyser animacji i producent filmów takich jak "Róża", "Photon", "Ostatnia Rodzina".

To właśnie ta czwórka stanowi artystyczny filar produkcji. "To projekt, który ma szansę zmienić postrzeganie polskiej animacji na świecie. Stworzyliśmy zespół, którego członkowie pracowali przy oscarowych produkcjach, by opowiedzieć uniwersalną historię o magii dziecięcej wyobraźni" – mówi Daniel Markowicz, którego poprzednie filmy zgromadziły łącznie ponad 80 milionów godzin oglądania na samym tylko Netfliksie.

Film rozwijany jest od początku z myślą o widowni globalnej, zarówno z polską, jak i angielską wersją językową jako wersjami podstawowymi. Produkcja ma ambicje powtórzyć sukces niezależnych studiów animacji, korzystając z twórców największych hitów. Takimi sukcesami były na przykład: "Koralina", "Pan Wilk i spółka", "Pies i Robot".

"Kraina Snów": o czym będzie animacja?

"Kraina Snów" to pełna humoru i przygód animacja o Jacku – 12-letnim chłopcu, który kocha rysować. W swoich szkicach tworzy niesamowite światy, postacie i historie – a jego wyobraźnia nie zna granic! Pewnej nocy, zupełnie niespodziewanie, Jacek odkrywa, że potrafi przenikać do snów innych ludzi. Kiedy z mroku pojawia się Vagapulga – dziwna i potężna istota siejąca zamęt – sny zaczynają zmieniać się w koszmary. Aby je uratować, Jacek łączy siły z Anią – odważną i błyskotliwą dziewczyną z sąsiedztwa – oraz Rożkiem: zrzędliwym, ale niezawodnym pół-psem, pół-jednorożcem.

Razem wyruszają w pełną zwrotów akcji podróż, by odkryć, co kryje się za mocą Vagapulgi – i czy odwaga, wyobraźnia i przyjaźń wystarczą, by przywrócić sny na właściwe tory. "Kraina Snów" to ciepła, mądra i barwna opowieść o przyjaźni, odwadze i sile tworzenia.

"Z 'Krainą Snów' stawiamy sobie ambitny cel – stworzyć animację, która zachwyci widzów na całym świecie. Pracuje nad nią zespół, który ma w dorobku oscarowe produkcje i blockbustery, a jednocześnie rozumie wyjątkowość tej historii. W Lightcrafcie udowodniliśmy już, że polskie, frekwencyjne kino może podbijać globalne rankingi – 'Soulcatcher' przez tygodnie był nr 1 na Netfliksie na świecie (29,1 mln godzin oglądania), 'Plan lekcji', który również był numerem 1 na całym świecie, przekroczył 30 mln godzin. Jednocześnie nie zapomnieliśmy o artystycznych projektach takich jak 'Photon', który zdobył Złoty Pazur na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Teraz czas na animację, która połączy kreatywność z uniwersalnym językiem kina familijnego" – mówi Daniel Markowicz.

W film zaangażowani są także: Catherine Chooljian ("Kung Fu Panda 4", "Kot w butach: Ostatnie życzenie"), Mikołaj Stroiński – kompozytor ("Wiedźmin 3: Dziki Gon"), Paweł Tybora – efekty wizualne ("Młyn i Krzyż"), Mikołaj Valencia – efekty wizualne ("Chłopi", "Wielka Woda"), Chris Cartagena – montaż ("Happy Feet").

Zdjęcie "Kraina Snów"

"Kraina Snów": kiedy premiera?

Premiera "Krainy Snów" przewidziana jest na 2026 rok.