Polska produkcja, która podbiła kina. Teraz zobaczysz ją w domu!

3 stycznia 2025 roku w polskich kinach zadebiutował film w reżyserii Mariusza Kuczewskiego, który podbił serca widzów. Teraz Netflix dodał go do swojej oferty - możesz go obejrzeć w zaciszu własnego domu!

"Dalej jazda!" już na Netfliksie!

"Dalej Jazda!" to pełna humoru i wzruszeń historia rodziny Gugulaków. Józiek i Ela wybierają się w sentymentalną podróż przez Polskę skradzioną Nyską. Ich decyzja wywoła niemałe poruszenie wśród członków rodziny. Jednak seniorzy bez względu na ich opinie zamierzają wykonać swoje postanowienie, nie zważając na przeciwności losu - zupełnie jakby znów mieli po 20 lat.

"Chciałem pokazać, że w życiu każda podróż - nawet ta najbardziej szalona - może mieć głębsze znaczenie" - zdradził reżyser filmu w rozmowie ze "Strefa Music Art".

W głównych rolach oglądamy Mariana Opanię i Małgorzatę Rożniatowską. Towarzyszą im m.in. Mariusz Drężek, Anita Sokołowska, Wiktor Zborowski, Julia Wieniawa-Narkiewicz i Bartłomiej Firlet.

Co jeszcze nowego na Netfliksie?

Netflix przygotował również:

"Lekarstwo na życie" - horror psychologiczny z 2016 roku,

"Listy z przeszłości" - turecki serial,

"Kwestia życia i śmierci: Londyński system ratunkowy" - serial dokumentalny.

