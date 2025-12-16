

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) ogłosiła dziś 12 krótkich list nominacji do 98. rozdania Oscarów, w tym także nominowanych do nagrody w kategorii filmów nieanglojęzycznych.

Kilka miesięcy temu Komisja Oscarowa pod przewodnictwem znanej i cenionej producentki Ewy Puszczyńskiej uznała, że Polskę podczas 98. Gali rozdania Oscarów, reprezentować będzie film Agnieszki Holland "Franz Kafka".

W ramach tegorocznego naboru zgłoszono 7 filmów:

1. "Pociągi" reż. Maciej J. Drygas

2. "Vinci 2" reż. Juliusz Machulski

3. "Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland

4. "Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński

5. "Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski

6. "Dwie siostry" reż. Łukasz Karwowski

7. "Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar

A które produkcje trafiły na ostateczną oscarową listę?

Oscary w 2026 roku: jakie filmy trafiły na listę?

W kategorii filmów nieanglojęzycznych znalazło się piętnaście produkcji, z których żadna nie pochodzi z Polski. Członkowie Akademii zobaczyli wszystkie nominowane produkcje, z których wybrane przeszły selekcję. Na ostatecznej liście znajdziemy:

"Belén" (Argentyna)

"Tajny agent" (Brazylia)

"To był zwykły przypadek" (Francja)

"Wpatrując się w słońce" (Niemcy)

"Jak bracia" (Indie)

"The President’s Cake" (Irak)

"Kokuho" (Japonia)

"All That’s Left of You" (Jordania)

"Wartość sentymentalna" (Norwegia)

"Palestine 36" (Palestyna) "Bez wyjścia" (Korea Południowa)

"Sirât" (Hiszpania)

"Late Shift" (Szwajcaria)

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" (Tajwan)

"Głos Hind Rajab" (Tunezja)

98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.