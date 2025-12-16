Polska odpadła w przedbiegach. Nasz film bez szans na Oscara
Podczas 98. gali rozdania Oscarów polska produkcja nie powalczy w kategorii filmów międzynarodowych. Ostateczne nominacje Akademii objęły piętnaście obrazów z różnych krajów, jednak dzieło Agnieszki Holland "Franz" nie uzyskało uznania członków Akademii.
Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS) ogłosiła dziś 12 krótkich list nominacji do 98. rozdania Oscarów, w tym także nominowanych do nagrody w kategorii filmów nieanglojęzycznych.
Kilka miesięcy temu Komisja Oscarowa pod przewodnictwem znanej i cenionej producentki Ewy Puszczyńskiej uznała, że Polskę podczas 98. Gali rozdania Oscarów, reprezentować będzie film Agnieszki Holland "Franz Kafka".
W ramach tegorocznego naboru zgłoszono 7 filmów:
1. "Pociągi" reż. Maciej J. Drygas
2. "Vinci 2" reż. Juliusz Machulski
3. "Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
4. "Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński
5. "Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
6. "Dwie siostry" reż. Łukasz Karwowski
7. "Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar
A które produkcje trafiły na ostateczną oscarową listę?
W kategorii filmów nieanglojęzycznych znalazło się piętnaście produkcji, z których żadna nie pochodzi z Polski. Członkowie Akademii zobaczyli wszystkie nominowane produkcje, z których wybrane przeszły selekcję. Na ostatecznej liście znajdziemy:
"Belén" (Argentyna)
"Tajny agent" (Brazylia)
"To był zwykły przypadek" (Francja)
"Wpatrując się w słońce" (Niemcy)
"Jak bracia" (Indie)
"The President’s Cake" (Irak)
"Kokuho" (Japonia)
"All That’s Left of You" (Jordania)
"Wartość sentymentalna" (Norwegia)
"Palestine 36" (Palestyna) "Bez wyjścia" (Korea Południowa)
"Sirât" (Hiszpania)
"Late Shift" (Szwajcaria)
"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła!" (Tajwan)
"Głos Hind Rajab" (Tunezja)
98. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku.