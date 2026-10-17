Polska kultura podbiła Beverly Hills. Niesamowita siła naszego kina

Słynne Beverly Hills czy Santa Monica rzadko kojarzą się na co dzień z polskim kinem, dziełami Chopina czy głęboką refleksją nad dziedzictwem Europy Środkowej. A jednak podczas wyjątkowego wydarzenia to właśnie w sercu Kalifornii biło gorące serce polskiej sztuki. II Festiwal Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles udowodnił z mocą, że mądrze opowiadana kultura nie zna granic językowych i z łatwością łączy pokolenia po obu stronach Atlantyku.

Tegoroczna edycja miała wymiar szczególny - zbiegła się z potrójnym jubileuszem: 55-leciem działalności organizatora (Helena Modjeska Art & Culture Club), Rokiem Andrzeja Wajdy oraz 250-leciem niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wydarzenie, które zgromadziło niemal 700 widzów, dobitnie przypomniało o potężnym wkładzie Polaków w rozwój amerykańskiej kultury.

Mnóstwo nagród

Artystyczny maraton wystartował w Santa Monica w Illusion Magic Lounge Theater, gdzie Andrzej Seweryn zachwycił publiczność monodramem "Shakespeare Forever!". Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów po raz kolejny udowodnił, że genialny tekst i absolutny kunszt aktorski nie potrzebują skomplikowanej oprawy, by do głębi poruszyć widza.

Drugiego dnia święto przeniosło się do prestiżowego Writers Guild of America West Theater w Beverly Hills. Uroczystą Galę otworzyły Konsul Generalna RP w Los Angeles Paulina Kapuścińska oraz Wiceburmistrz Beverly Hills Mary N. Wells.

Kluczowym momentem wieczoru było wręczenie prestiżowych nagród Modjeska Heritage Awards 2026, przyznawanych za wybitny wkład w światową kulturę. W tym roku statuetki trafiły do rąk wybitnych polskich artystów odnoszących sukcesy w Hollywood: Abla Korzeniowskiego - cenionego kompozytora muzyki filmowej, Poli Benke - utalentowanej dyrygentki, Anny Biedrzyckiej-Sheppard - trzykrotnie nominowanej do Oscara kostiumografki, Mony May - znanej hollywoodzkiej projektantki i kostiumografki.

Muzyczną oprawę wieczoru w swingowo-jazzowym klimacie klasycznego Hollywood zapewnił nagradzany muzyk Steve Dudek.

Festiwal był także hołdem złożonym polskiej kinematografii. Obok pokazów współczesnych produkcji - widzowie w Kalifornii mieli unikalną okazję powrócić do arcydzieł rodzimego kina: "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy oraz "Nocy i dni" Jerzego Antczaka.

Największe emocje wzbudziły jednak bezpośrednie spotkania z twórcami. Legendarny reżyser Jerzy Antczak oraz odtwórca ikonicznych ról Andrzej Seweryn dzielili się z zagraniczną i polonijną publicznością swoimi wspomnieniami, anegdotami z planu oraz refleksjami nad stanem współczesnej sztuki. Trzydniowe wydarzenie poprowadził krytyk filmowy Zbigniew Banaś, a kulisy imprezy dokumentowała ekipa pod wodzą reżysera i kaskadera Zbigniewa Modeja.

Klub Kultury im. Heleny Modrzejewskiej od ponad pół wieku konsekwentnie dba o to, by polska twórczość nie była wyłącznie domeną Polonii, ale trafiała bezpośrednio do amerykańskiego odbiorcy.

"Zależy nam, aby polska kultura nie była obecna wyłącznie w środowisku polonijnym. Chcemy, żeby poznawali ją również Amerykanie, żeby nasze wydarzenia stawały się okazją do spotkań, rozmów i współpracy. Mamy wspaniałych artystów i niezwykle bogaty dorobek. Warto o nim mówić i pokazywać go światu" - podkreśla Katarzyna A. Śmiechowicz, Prezes Klubu.

Sukces tegorocznej edycji - zorganizowanej m.in. dzięki wsparciu Senatu RP, TVP, WFDiF oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich - pokazuje jasno: w sercu światowej stolicy kina wciąż jest miejsce na polską sztukę i pasję.