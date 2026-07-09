"Demony" Natalii Worożbyt: światowa premiera na festiwalu w Locarno

Światowa premiera filmu "Demony" (Demons) odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno, w ramach Concorso Cineasti del Presente (Filmmakers of the Present Competition) - konkursu, który prezentuje najciekawsze debiuty i drugie filmy pełnometrażowe.

Natalia Worożbyt należy do najbardziej wyrazistych głosów współczesnego kina ukraińskiego. Jej pełnometrażowy debiut, "Złe drogi" (Bad Roads), zachwycił krytyków na festiwalu w Wenecji, zdobywając nagrodę w sekcji Critics' Week i był z sukcesem pokazywany na kilkudziesięciu innych festiwalach.

Akcja "Demonów" rozgrywa się w burzliwych latach po upadku Związku Radzieckiego. Bohaterką jest Nina (Ruslana Pysanka), która przygarnia bezdomnego rosyjskiego włóczęgę podającego się za pisarza. Mając nadzieję na wspólne nowe życie, szybko odkrywa, że mistyczna ziemia Połtawy - gdzie czarownice żyją obok zwykłych mieszkańców, a zmarli rozmawiają z żywymi - stopniowo ujawnia prawdziwą naturę mężczyzny, którego wpuściła do swojego domu.

W głównej roli występuje Rusłana Pysanka, aktorka znana polskim widzom z roli Horpyny w "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana.

"Demony" to ostatni film ukraińskiej aktorki

"Demony" to ostatni film Pysanki: aktorka zmarła w lipcu 2022 roku, gdy produkcja była jeszcze w toku - ukończono wówczas około 90% zdjęć z jej udziałem. Po jej śmierci twórcy dopracowali finałowe sekwencje, zachowując pierwotną wizję reżyserki i oddając hołd pamięci aktorki. Premiera w Locarno będzie więc również pożegnaniem z tą twórczynią.

Film powstał przy wsparciu Ukrainian State Film Agency oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Polskimi koproducentami są Dariusz Jabłoński, Violetta Kamińska i Izabela Wójcik (Apple Film Production) oraz Magdalena Zimecka (Orka).

Tegoroczna 79. edycja Locarno Film Festival odbędzie się 5-15 sierpnia 2026 roku.