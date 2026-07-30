"Violetta Villas": w filmie usłyszymy nowe aranżacje słynnych utworów

"Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej z Sandrą Drzymalską w roli tytułowej trafi do kin 27 listopada. Autorem ścieżki dźwiękowej nadchodzącego filmu jest wybitny pianista, wokalista, kompozytor i dyrygent, Marcin Masecki. Artysta wraz z 23-osobową orkiestrą nagrał osiem ikonicznych utworów do istniejącego już głosu Violetty Villas.

Marcin Masecki to nazwisko dobrze znane na polskiej scenie muzycznej. Artysta łączy muzykę klasyczną, jazzową i latynoską, zacierając granice między sztuką wysoką a rozrywką.

Oprócz tego tworzy również muzykę filmową i teatralną. Jest laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za ścieżkę dźwiękową do filmu "Powrót do tamtych dni" (reż. Konrad Aksinowicz) oraz stałym współpracownikiem Pawła Pawlikowskiego przy produkcjach "Zimna wojna" i "Ojczyzna".

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Skomponował także muzykę do filmów "O zwierzętach i ludziach", "Fuck For Forest" i "Obce niebo", a także do spektaklu "Requiem dla snu" w reżyserii Jakuba Skrzywanka. W jego dorobku znajdują się również trzy symfonie, koncert fortepianowy, poemat symfoniczny oraz dwa cykle suit bluesowych na big band. Regularnie koncertuje jako solista, kameralista i wykonawca repertuaru symfonicznego.

Muzyka do filmu "Violetta Villas" została nagrana przez orkiestrę pod kierownictwem Maseckiego. W projekcie wzięli udział muzycy: Jan Pieniążek, Mirosław Wiśniewski, Marcin Konieczkowicz, Miłosz Pieczonka, Wojtek Lichtański, Jan Harasimowicz, Ignacy Wendt, Brunon Wojnarski, Michał Daszkiewicz, Filip Zgorzelski, Maciej Prokopowicz, Marcin Markowicz, Roksana Kwaśnikowska, Karolina Gutowska, Wiktoria Błaszczak, Wojciech Sojka, Marcelina Rucińska, Piotr Kosarga, Marcel Groblewski, Sophie Steger oraz Ida Górczyńska. Nagrania zostały zrealizowane przez Mateusza Banasiuka.

"Violetta Villas": film o artystce wkrótce w kinach

Film "Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej opowie o najsłynniejszej polskiej divie, która koncertowała na największych scenach Paryża i Las Vegas. Twórcy zdecydowali się opowiedzieć jej historię oczami jej syna, który był mimowolnym świadkiem jej wielkiej kariery i wielkiego upadku. To historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.

Tytułową rolę w filmie odegrała Sandra Drzymalska. W obsadzie znaleźli się również: Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz oraz Kazik Radziejewski.

Reżyserka Karolina Bielawska ma na koncie nagrodzony w Locarno, Lizbonie i Sankt Petersburgu dokument "Mów mi Marianna". Była również nominowana do Paszportu "Polityki". Bielawska jest współautorką scenariusza do filmu, który stworzyła wraz z Małgorzatą Gospodarek.

Producentem filmu o Villas jest firma Lava Films, odpowiedzialna m.in. za "Dziewczynę z igłą". Tytuł jest współfinansowany m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Polska premiera festiwalowa odbędzie się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do kin w całej Polsce trafi 27 listopada.



