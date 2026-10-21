Polska gwiazda zachwyciła włoskich krytyków. Nie ma sobie równych

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Kasia Smutniak zachwyciła włoskich krytyków swoim nowym filmem "Mustang". Tytuł, który bierze udział w konkursie głównym prestiżowego rzymskiego festiwalu to druga produkcja w reżyserskiej karierze artystki. Według włoskich mediów nowy film polskiej gwiazdy ma szansę na liczne wyróżnienia.

Kasia Smutniak w czarnym żakiecie i białej koszuli na tle ścianki festiwalu filmowego
Kasia SmutniakBracaglia Andrea/ABACAEast News

Nowy film Kasi Smutniak to wyjątkowe kino

Kasia Smutniak po raz kolejny zachwyciła włoskich krytyków. Polska gwiazda znana jest włoskiej publiczności nie od dziś - aktorka buduje karierę zagranicą od wielu lat, występując m.in. w uwielbianej komedii "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Zapnijcie pasy". Artystka ma również zagrać Maryję w nadchodzącej kontynuacji "Pasji" w reżyserii Mela Gibsona.

Zanim zobaczymy ją w wyczekiwanym filmie hollywoodzkiego gwiazdora, Kasia Smutniak zajęła się promocją innej produkcji, która jest niezwykle bliska jej sercu. "Mustang", czyli dokument, w którym aktorka wraca do miejsca, z którym wiąże osobiste, blisko 20-letnie wspomnienia, podbił serca publiczności oraz włoskich krytyków podczas 21. edycji Festa del Cinema di Roma.

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Polska gwiazda podbija włoskie kino

Tytuł zdobył na festiwalu znakomite recenzje krytyków, którzy zwrócili uwagę na oryginalną formę filmu i jego poruszającą emocjonalną głębię. "Mustang" bierze udział w konkursie głównym i już teraz wskazywany jest jako czarny koń tegorocznego rzymskiego święta kina.

To drugi film wyreżyserowany przez Kasię Smutniak. W 2023 roku zadebiutowała w tej roli głośnym filmem "Mur", którego tematem przewodnim był kryzys na polsko-białoruskiej granicy.

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"Mustang": nowy film Kasi Smutniak zbiera świetne recenzje

"Mustang" zabiera nas w podróż do Nepalu, który artystka odwiedziła po raz pierwszy w 2003 roku ze swoim ówczesnym partnerem, włoskim aktorem Pietro Taricone. Siedem lat później mężczyzna zginął w tragicznych okolicznościach. Reżyserka swoim filmem upamiętnia ich niezwykłą wspólną podróż, która przyczyniła się do założenia fundacji imienia Pietro, wspierającej lokalną społeczność w Ghami.

Włoscy krytycy podkreślają, że "Mustang" wymyka się ramom dokumentu, trafiając prosto w serca odbiorców. Tytuł łączy dziennik z reportażem, tworząc wyjątkowe kino drogi jako formę pogodzenia się z żałobą po ukochanej osobie.

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