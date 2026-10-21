Nowy film Kasi Smutniak to wyjątkowe kino

Kasia Smutniak po raz kolejny zachwyciła włoskich krytyków. Polska gwiazda znana jest włoskiej publiczności nie od dziś - aktorka buduje karierę zagranicą od wielu lat, występując m.in. w uwielbianej komedii "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Zapnijcie pasy". Artystka ma również zagrać Maryję w nadchodzącej kontynuacji "Pasji" w reżyserii Mela Gibsona.

Zanim zobaczymy ją w wyczekiwanym filmie hollywoodzkiego gwiazdora, Kasia Smutniak zajęła się promocją innej produkcji, która jest niezwykle bliska jej sercu. "Mustang", czyli dokument, w którym aktorka wraca do miejsca, z którym wiąże osobiste, blisko 20-letnie wspomnienia, podbił serca publiczności oraz włoskich krytyków podczas 21. edycji Festa del Cinema di Roma.

Polska gwiazda podbija włoskie kino

Tytuł zdobył na festiwalu znakomite recenzje krytyków, którzy zwrócili uwagę na oryginalną formę filmu i jego poruszającą emocjonalną głębię. "Mustang" bierze udział w konkursie głównym i już teraz wskazywany jest jako czarny koń tegorocznego rzymskiego święta kina.

To drugi film wyreżyserowany przez Kasię Smutniak. W 2023 roku zadebiutowała w tej roli głośnym filmem "Mur", którego tematem przewodnim był kryzys na polsko-białoruskiej granicy.

"Mustang": nowy film Kasi Smutniak zbiera świetne recenzje

"Mustang" zabiera nas w podróż do Nepalu, który artystka odwiedziła po raz pierwszy w 2003 roku ze swoim ówczesnym partnerem, włoskim aktorem Pietro Taricone. Siedem lat później mężczyzna zginął w tragicznych okolicznościach. Reżyserka swoim filmem upamiętnia ich niezwykłą wspólną podróż, która przyczyniła się do założenia fundacji imienia Pietro, wspierającej lokalną społeczność w Ghami.

Włoscy krytycy podkreślają, że "Mustang" wymyka się ramom dokumentu, trafiając prosto w serca odbiorców. Tytuł łączy dziennik z reportażem, tworząc wyjątkowe kino drogi jako formę pogodzenia się z żałobą po ukochanej osobie.