Polska gwiazda obchodzi 50. urodziny. Od lat zachwyca na ekranie

Utalentowana aktorka teatralna, serialowa i filmowa

Swoją karierę rozwijała na deskach krakowskich teatrów, zaraz po tym, jak właśnie w tym mieście ukończyła PWST. Zadebiutowała jeszcze podczas studiów spektaklem Barbary Sass "Miesiąc na wsi". Na dużym ekranie po raz pierwszy pojawiła się w "Przedwiośniu" Filipa Bajona, w którym debiutowali także Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Borys Szyc, Maciej Stuhr, Małgorzata Lewińska i Marcin Dorociński.

"Filip Bajon miał nosa. Czy spełniliśmy pokładane w nas nadzieje? Nie wiem, ale po latach patrzyłam na moją Karusię Szarłatowiczównę z rozrzewnieniem" - mówiła Urszula Grabowska, wspominając występ w "Przedwiośniu".

Później aktorkę oglądaliśmy w "Glinie", "Magdzie M.", "Na dobre i na złe" czy "Tylko miłość". Jednak to występ w "Joannie" przyniósł jej nominację do "Telekamer" 2008 i 2009 oraz Orła za rok 2010 w kategorii najlepsza główna rola kobieca.

W swoim dorobku zgromadziła również występy w "Przepisie na życie", "Syberiadzie polskiej", "Na krawędzi", "Skazanych", "Przyjaciółkach" czy "Stuleciu winnych". W ostatnim czasie grała w filmie "Matylda".

Urszula Grabowska Kurnikowski /AKPA AKPA

W 2020 roku zdobyła indywidualną nagrodę aktorską za rolę Gombrowicza w spektaklu "Dialogi polskie" w reż. M. Grabowskiego na XIV Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu

Jest członkinią Polskiej Akademii Filmowej, wykładowczynią w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a w 2015 roku została odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".

Urszula Grabowska i Adrian Ochalik: od lat nierozłączni

Urszula Grabowska - gwiazda "Matyldy" i "Stulecia Winnych" - od lat związana jest z Adrianem Ochalikiem, którego nazywa miłością swego życia. Choć od ich ślubu minęły już ponad dwie dekady, oni wciąż kochają się do szaleństwa i deklarują, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Był jednak moment, gdy uznali, że lepiej im będzie osobno. Dopiero gdy się rozstali, zrozumieli, jak dużo dla siebie znaczą.

Urszula Grabowska i Adrian Ochalik Kurnikowski AKPA

"Cenię w nim ambicję, zaangażowanie, uczciwość życiową i zawodową oraz to, że nie dąży do celu wszelkimi środkami" - opowiadała Urszula Grabowska dziennikarce "Pani".

Urszula Grabowska i Adrian Ochalik poznali się w 1996 roku - oboje dołączyli wtedy do grona studentów krakowskiej szkoły teatralnej. Szybko zostali parą i zdecydowali spędzić razem resztę życia. Niestety, po trzecim roku studiów niespodziewanie coś zaczęło się między nimi psuć i zerwali zaręczyny.

To ona doprowadziła do tego, że znów wpadli sobie w ramiona. 9 czerwca 2001 roku wzięli ślub.

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