Polska gwiazda obchodzi 50. urodziny. Od lat zachwyca na ekranie

Kinga Szarlej

Oprac.: Kinga Szarlej

Urszula Grabowska, gwiazda "Joanny", od lat niezmiennie zachwyca na ekranie. Ma na swoim koncie wiele ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych, za które doceniła ją publiczność. Z okazji urodzin przypominamy jej życiorys - 27 czerwca aktorka obchodzi swoje 50. urodziny.

Urszula Grabowska w czarnej, welurowej sukience, z jasnymi włosami i kolczykami, patrzy w stronę obiektywu.
Urszula GrabowskaBaranowski Michał AKPA

Utalentowana aktorka teatralna, serialowa i filmowa

Swoją karierę rozwijała na deskach krakowskich teatrów, zaraz po tym, jak właśnie w tym mieście ukończyła PWST. Zadebiutowała jeszcze podczas studiów spektaklem Barbary Sass "Miesiąc na wsi". Na dużym ekranie po raz pierwszy pojawiła się w "Przedwiośniu" Filipa Bajona, w którym debiutowali także Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Borys Szyc, Maciej Stuhr, Małgorzata Lewińska i Marcin Dorociński.

"Filip Bajon miał nosa. Czy spełniliśmy pokładane w nas nadzieje? Nie wiem, ale po latach patrzyłam na moją Karusię Szarłatowiczównę z rozrzewnieniem" - mówiła Urszula Grabowska, wspominając występ w "Przedwiośniu".

Później aktorkę oglądaliśmy w "Glinie", "Magdzie M.", "Na dobre i na złe" czy "Tylko miłość". Jednak to występ w "Joannie" przyniósł jej nominację do "Telekamer" 2008 i 2009 oraz Orła za rok 2010 w kategorii najlepsza główna rola kobieca.

W swoim dorobku zgromadziła również występy w "Przepisie na życie", "Syberiadzie polskiej", "Na krawędzi", "Skazanych", "Przyjaciółkach" czy "Stuleciu winnych". W ostatnim czasie grała w filmie "Matylda".

Kobieta o blond włosach i jasnej karnacji ubrana w czarną marynarkę, stojąca na tle z powtarzającym się napisem 'POKŁE'.
Urszula GrabowskaKurnikowski /AKPAAKPA

W 2020 roku zdobyła indywidualną nagrodę aktorską za rolę Gombrowicza w spektaklu "Dialogi polskie" w reż. M. Grabowskiego na XIV Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu

Jest członkinią Polskiej Akademii Filmowej, wykładowczynią w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a w 2015 roku została odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".

Urszula Grabowska i Adrian Ochalik: od lat nierozłączni

Urszula Grabowska - gwiazda "Matyldy" i "Stulecia Winnych" - od lat związana jest z Adrianem Ochalikiem, którego nazywa miłością swego życia. Choć od ich ślubu minęły już ponad dwie dekady, oni wciąż kochają się do szaleństwa i deklarują, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Był jednak moment, gdy uznali, że lepiej im będzie osobno. Dopiero gdy się rozstali, zrozumieli, jak dużo dla siebie znaczą.

Uśmiechnięta para elegancko ubranych osób stoi razem na tle marmurowych schodów i popiersia ustawionego pośrodku górnej części schodów.
Urszula Grabowska i Adrian Ochalik KurnikowskiAKPA

"Cenię w nim ambicję, zaangażowanie, uczciwość życiową i zawodową oraz to, że nie dąży do celu wszelkimi środkami" - opowiadała Urszula Grabowska dziennikarce "Pani".

Urszula Grabowska i Adrian Ochalik poznali się w 1996 roku - oboje dołączyli wtedy do grona studentów krakowskiej szkoły teatralnej. Szybko zostali parą i zdecydowali spędzić razem resztę życia. Niestety, po trzecim roku studiów niespodziewanie coś zaczęło się między nimi psuć i zerwali zaręczyny.

To ona doprowadziła do tego, że znów wpadli sobie w ramiona. 9 czerwca 2001 roku wzięli ślub.

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