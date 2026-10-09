Polska gra komputerowa trafi na duży ekran. Powstanie adaptacja "Cyberpunk 2077"

"Cyberpunk 2077": powstanie aktorski film pełnometrażowy

"Cyberpunk 2077" to gra komputerowa stworzona przez studio CD Projekt Red, której bohaterem/bohaterką jest V. Kiedy w wyniku kolejnego zlecenia wpada w posiadanie biochipu z engramem rockmana Jonhnny'ego Silverhanda (Keanu Reeves) zaczynają się kłopoty. Świadomość Johnny'ego zaczyna przejmować kontrolę nad V, a bohater/bohaterka musi podjąć decyzję, co zrobić z "pasażerem na gapę".

To pierwsza filmowa adaptacja gry. Wcześniej powstała animacja "Cyberpunk. Edgerunners".

"Cyberpunk 2077": dwa seriale animowane Netfliksa

"Cyberpunk: Edgerunners", pierwszy serial animowany z uniwersum "Cyberpunk 2077", to świetny przykład produkcji z wciągającą fabułą, dobrze nakreślonymi bohaterami oraz wspaniałym rozszerzaniem świata (i jego pieczołowitym odwzorowaniem), jaki został przedstawiony w grach. Night City jest ogromne, niebezpieczne i pełne brutalności. Odczłowiecza oraz niszczy, a bohaterowie wciąż przekraczają własne - emocjonalne oraz fizyczne granice - aby przetrwać lub po prostu wywalczyć sobie drogę na sam szczyt korporacyjnej machiny.

"Nowa, 10-odcinkowa historia ze świata gry wideo 'Cyberpunk 2077' to surowa kronika odkupienia i zemsty. W mieście, które rozkwita w blasku przemocy, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi: gdy świat oślepia spektakl, do jakich ekstremów musisz się posunąć, aby twoja historia została usłyszana?" - czytamy w oficjalnym opisie nowego serialu, który zadebiutuje 20 października.

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