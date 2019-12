Polska animacja oscarowym faworytem

"Acid Rain" Tomasza Popakula jest jednym z faworytów tegorocznych Oscarów - wynika z raportu zamieszczonego na stronach jednego z najbardziej opiniotwórczych portali zajmujących się animacją - Cartoon Brew.

Reżyser filmmu "Acid Rain" - Tomasz Popakul /Chad Hurst /Getty Images

W tym roku do oscarowej rywalizacji w kategorii "najlepszy krótkometrażowy film animowany" zgłoszonych zostały 92 produkcje. 16 grudnia lista ta zostanie okrojona do 10 tytułów - to spośród nich członkowie Akademii wybiorą pięć animacji, które otrzymają nominację do Oscara.



Według Cartoon Brew "Acid Rain" Tomasza Popakula jest głównym faworytem do triumfu na oscarowej gali.



Redaktorzy serwisu przeprowadzili ankietę wśród czołowych profesjonalistów związanych z branżą filmu animowanego, dyrektorów festiwali animacji oraz krytyków filmowych. Na podstawie oddanych głosów wyłoniono trzy filmy: "The Physics of Sorrow" Theodora Usheva, "Daughter" Darii Kashcheevy i właśnie film Popakula, który w rankingu zdobył pierwsze miejsce - informuje na Facebooku łódzka Szkoła Filmowa.

Jedynym Polakiem, który otrzymał Oscara w kategorii "najlepszy krótkometrażowy film animowany", jest Zbigniew Rybczyński, zdobywca statuetki Akademii za "Tango" (1982). W 2002 roku nominację do Oscara otrzymał Tomasz Bagiński za film "Katedra".



Akcja "Acid Rain" rozgrywa się "gdzieś w Europie Wschodniej". Młoda ucieka z domu, jak najdalej od szarej miejscowości. Początkowa ekscytacja podróżą autostopem opada, gdy ląduje na obrzeżach miasta w środku nocy. Na moście spostrzega postać balansującą niebezpiecznie na barierce. Tak poznaje Chudego trochę niezrównoważonego dziwaka. Chudy mieszka w kamperze, którym jeździ załatwiając niekoniecznie legalne sprawunki. Młoda postanawia zabrać się z Chudym. Ich wspólna droga prowadzi w coraz dziwniejsze rejony, a między nimi szybko zawiązuje się nienazwana więź.

"'Acid Rain' to odważny i ambitny film, który stanie się emblematyczny dla kolejnego pokolenia widzów. To bardzo realistyczna opowieść, oparta na prawdziwych doświadczeniach i historiach zwykłych ludzi" - film Popakula chwali Jeanette Bonds - dyrektor artystyczna festiwalu GLAS, gdzie "Acid Rain" zdobył Grand Prix.

Wideo ACID RAIN by Tomek Popakul

"Acid Rain" ma także na koncie nagrodę Srebrnego Lajkonika dla najlepszego filmu animowanego tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Film Popakula był pokazywany na wielu międzynarodowych festiwalach, w tym prestiżowych Sundance i Rotterdamie.