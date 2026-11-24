Sukces Marii Dębskiej na Polish Film Festival in North America

Maria Dębska otrzymała nagrodę za przejmującą rolę Wiesi w filmie Macieja Sobieszczańskiego "Przez ścianę", otwiera się w nowym oknie. Aktorce przyznano Best Actor Award na Polish Film Festival in North America.

Z kolei nowa ekranizacja "Lalki", otwiera się w nowym oknie w reżyserii Macieja Kawalskiego, w której Dębska wciela się w Kazimierę Wąsowską, otrzymała tam Nagrodę Publiczności.

Obie nagrody - dla siebie i reżysera "Lalki" - aktorka odebrała 22 listopada osobiście w USA i poinformowała o tym na swoim profilu na Facebooku.

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Polish Film Festival North America (PFFNA) to cykliczny, objazdowy przegląd nowego polskiego kina odbywający się w Stanach Zjednoczonych. Filmy prezentowane są m.in. w Nowym Jorku, Chicago, Miami czy Bostonie. Wydarzenie odbywa się co roku w listopadzie - tegoroczna edycja trwała od 6 do 22 listopada.

"Przez ścianę": fabuła, nagrody, premiera

To prawdziwa historia. W listopadzie 1947 roku Wiesława Pajdak zostaje aresztowana za działalność w podziemiu antykomunistycznym i trafia do więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do celi obok trafia Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse'a. Choć trudno w to uwierzyć, tak właśnie się poznali i zakochali. Zaręczyli się przez ścianę. Siedem lat później wzięli ślub w więzieniu, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Przeżyli razem 50 lat.

Główną rolę w filmie zagrała Maria Dębska, a partneruje jej Jakub Gierszał. W pozostałych rolach występują: Arkadiusz Jakubik, Agnieszka Grochowska, Julian Świeżewski, Agnieszka Suchora oraz Dorota Segda. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Maciej Sobieszczański. Autorką zdjęć jest Jolanta Dylewska, a muzykę skomponowali Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

Film "Przez ścianę", który w Polsce będzie miał premierę 1 stycznia 2027 roku, podbił w połowie listopada 3Kino Polish Film Festival Prague. Produkcja, która ma na swoim koncie m.in. Złote Lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdobyła Grand Prix czeskiego festiwalu. Wcześniej tytuł zdobył Nagrodę Publiczności dla najlepszego filmu fabularnego na Austin Polish Film Festival w USA.