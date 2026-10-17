Polscy aktorzy podbijają Hollywood. Za ich sukcesami kryją się niezwykłe historie

Przez lata Hollywood wydawało się polskim aktorom niemal nieosiągalne. Owszem, była Pola Negri, później Joanna Pacuła, ale ich sukcesy traktowano raczej jako wyjątki potwierdzające regułę. Dziś polskie nazwiska coraz częściej pojawiają się w obsadach wielkich, międzynarodowych produkcji. Za efektownymi zdjęciami z czerwonych dywanów kryją się jednak historie, które nie zawsze przypominają bajkę.

Marcin Dorociński podbił Hollywood po 1200 nieudanych próbach

Marcin Dorociński doskonale wie, ile cierpliwości wymaga międzynarodowa kariera. Zagraniczna publiczność poznała go między innymi dzięki "Gambitowi królowej" i "Wikingom: Walhalli". Później pojawił się w "Mission: Impossible" u boku Toma Cruise'a.

Wydawało się, że udział w takiej produkcji to spełnienie najśmielszych marzeń. Tymczasem okazało się, że może być jeszcze lepiej.

Na początku września Marcin Dorociński stanął na czerwonym dywanie w Nowym Jorku obok Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. W "Katastrofie w duecie" ("Mayday") wcielił się w czarny charakter ścigający bohaterów granych przez hollywoodzkie gwiazdy. W materiałach produkcyjnych jego nazwisko znalazło się tuż za nazwiskami Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha.

Aktor nie krył radości, ale przy okazji przypomniał, ile niepowodzeń poprzedziło ten sukces.

"Warto było nagrać (i przegrać) te 1200 self-tape'ów, zacisnąć zęby i nie poddawać się, aby teraz być w kalendarzówce numerem trzy. Bo kiedy numerem jeden jest Ryan Reynolds, a numerem dwa sir Kenneth Branagh, to chyba lipy nie ma?" - napisał na Instagramie.

Marcin Dorociński nie zamierza jednak przeprowadzać się do Hollywood.

"Zagrałem w dwóch obcych językach i jestem z tego bardzo dumny. Po premierze udzielałem wywiadów po angielsku. Ale ja zagraniczne przygody traktuję jak wspaniały superdodatek" - podkreślił.

"Jestem patriotą. Będąc za granicą, reprezentuję swój kraj najlepiej, jak potrafię. Jednak moje miejsce jest tutaj. Tu czuję się potrzebny" - zapewnił.

Joanna Kulig zachwyciła Hollywood, ale nie zamierza opuszczać Polski

Sukces "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego sprawił, że o Joannie Kulig usłyszał cały świat. Jej talentem zachwycano się na międzynarodowych festiwalach, a zdjęcie aktorki trafiło nawet na okładkę francuskiego "Elle".

Wkrótce pojawiły się propozycje z Hollywood. Kulig wystąpiła w "Zbrodniach pamięci" ("Knox Goes Away") w reżyserii Michaela Keatona, u boku takich gwiazd jak Al Pacino, James Marsden i Marcia Gay Harden.

Joanna Kulig AKPA

Na planie "Miłości bez ostrzeżenia" ("She Came to Me") spotkała natomiast Anne Hathaway. Hollywoodzka gwiazda nie szczędziła polskiej koleżance komplementów, nazywając ją "błyskotliwą, utalentowaną, hojną i niesamowicie otwartą osobą".

Kulig nie daje się jednak oszołomić blaskowi Hollywood. Do zagranicznej kariery ma bardzo praktyczne podejście.

"Najlepiej, żeby wylecieć, zrobić swoją robotę i wrócić do domu" - mówiła.

Nie musi zresztą mieszkać za oceanem, by mieć wpływ na światowe kino. Od 2024 roku należy do Amerykańskiej Akademii Filmowej, której członkowie wybierają laureatów Oscarów.

Dagmara Domińczyk zrobiła karierę w USA, nie zapominając o polskich korzeniach

Dagmara Domińczyk miała zaledwie siedem lat, gdy wraz z rodziną wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jej ojciec, Mirosław Domińczyk, był działaczem opozycji, a emigracja miała zapewnić bliskim bezpieczeństwo i szansę na nowe życie.

Początki w nowym kraju nie przypominały jednak amerykańskiego snu.

"Mój ojciec był działaczem 'Solidarności', był internowany, w 1983 roku przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych jako emigranci. Zero pieniędzy, zero języka. Ojciec ciągle mi przypominał: 'Nie zapomnij, skąd jesteś, twoje początki są bardzo ważne'" - wspominała.

Domińczyk nie zapomniała. Jako nastolatka każde wakacje spędzała w Polsce, a rodzinne wspomnienia pozostały dla niej niezwykle istotne.

Dagmara Dominczyk Christopher Peterson / SplashNews.com East News

W Ameryce zbudowała życie rodzinne i karierę. Wystąpiła między innymi w "Hrabim Monte Christo", "Priscilli" oraz głośnym serialu "Sukcesja". Jej mężem jest hollywoodzki aktor Patrick Wilson.

Choć od lat mieszka za oceanem, nie zamierza wybierać między polską a amerykańską tożsamością.

"Jestem Polką, kocham Polskę, mówię po polsku, ale ruszam się i myślę jak Amerykanka, bo w tej kulturze się wychowałam" - tłumaczyła.

Izabella Miko sprzątała toalety, żeby spełnić swój amerykański sen

Izabella Miko miała zaledwie 14 lat, gdy amerykański choreograf dostrzegł jej talent podczas warsztatów w Poznaniu. Zaproponował dziewczynie naukę w swojej szkole w Nowym Jorku.

"Twój talent i to, co masz do zaoferowania, zmarnuje się w Polsce. Musisz przylecieć do Nowego Jorku i uczyć się w mojej szkole" - usłyszała.

Nastolatka zachowała jednak zaskakujący rozsądek.

"Powiedziałam mu, żeby zadzwonił do mojej mamy. I rzeczywiście, po kilku miesiącach dostałyśmy od niego telefon z zaproszeniem do jego szkoły na Broadwayu i wizą, która pozwoliłaby mi wyjechać" - wspominała.

Izabella Miko w "halo tu polsat" Jacek Kurnikowski AKPA

Samo dotarcie za ocean nie rozwiązało jednak problemów finansowych. Miko ledwo mówiła po angielsku, a jej rodziny nie było stać na opłacenie pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Żeby móc kontynuować naukę, podejmowała się najróżniejszych zajęć.

"Myłam kible, szyby i lustra, żeby zarobić na lekcje" - wyznała po latach.

Pracowała również jako niania, rozdawała ulotki i sprzedawała baterie na Times Square. Mama wspierała ją finansowo, ale Izabella musiała także sama zarabiać na utrzymanie.

Wysiłek się opłacił. Taniec otworzył jej drogę do aktorstwa. Miko wystąpiła między innymi w "Wygranych marzeniach", "Straconych", "W rytmie hip hopu 2" i "Step Up: All In". Z czasem zajęła się również produkcją filmową.

Weronika Rosati zainwestowała wszystkie oszczędności w marzenia o Hollywood

Weronika Rosati od dzieciństwa była związana ze Stanami Zjednoczonymi. Jej pradziadek wyemigrował do Ameryki, babcia była Amerykanką, a ona sama jako trzylatka zamieszkała z rodzicami w Princeton.

Po latach postanowiła wrócić za ocean, tym razem z marzeniem o aktorskiej karierze.

"Wszystkie oszczędności inwestowałam w letnie kursy na UCLA. Zakochałam się w tym miejscu. Pomyślałam, że chciałabym tu żyć, wychowywać moje dzieci. Urzekł mnie klimat, niezwykła przyroda, od oceanu po góry przez parki. No i magia kina" - opowiadała.

Weronika Rosati Baranowski AKPA

Ważnym momentem okazała się prezentacja "Pitbulla" podczas festiwalu polskich filmów w Los Angeles. Jej rola zwróciła uwagę amerykańskich agentów i producentów.

"Poznałam wiele osób, między innymi agentów, menedżerów, filmowców, którym bardzo spodobała się moja rola. Dostałam zaproszenia na castingi, z których nie mogłam skorzystać, bo nie miałam zielonej karty. Gdy tylko ją otrzymałam, przyleciałam do Los Angeles" - wspominała.

Weronika Rosati wystąpiła w "Inland Empire" Davida Lyncha, "Iceman: Historii mordercy" z Michaelem Shannonem, "Kuli w łeb" z Sylvestrem Stallonem oraz "Ostatniej misji USS Indianapolis" z Nicolasem Cagem.

Poznała różne oblicza amerykańskiego przemysłu filmowego. Zapewnia jednak, że hollywoodzkie luksusy nie są dla niej miarą sukcesu.

"Nie skupiam się na tym, czy mam dużą przyczepę, a tak bywało, że miałam wypasioną przyczepę, a czasami mieliśmy po prostu gdzieś jeden pokój na kilku aktorów. […] Dla mnie ma znaczenie, jaką gram rolę, jaki jest scenariusz, jaka jest atmosfera na planie" - podkreślała.

Lista polskich aktorów, którzy zagrali w Hollywood, wciąż się wydłuża

Na tej piątce lista oczywiście się nie kończy. Piotr Adamczyk pojawił się w serialu Marvela "Hawkeye", a w "For All Mankind" wcielił się w radzieckiego dyplomatę. Daniel Olbrychski zagrał rosyjskiego szpiega w "Salt" u boku Angeliny Jolie. Agnieszka Grochowska wystąpiła natomiast w "Systemie" z Tomem Hardym i Garym Oldmanem oraz "Mojej gwieździe: Teen Spirit" z Elle Fanning.

Nie każda zagraniczna rola oznacza od razu wielką karierę w Hollywood. Każda może jednak otworzyć drzwi do kolejnych produkcji.

Historie Joanny Kulig, Marcina Dorocińskiego czy Izabelli Miko dowodzą, że talent to dopiero początek. Potrzebne są jeszcze determinacja, cierpliwość i gotowość do podejmowania ryzyka.

Polskich nazwisk w hollywoodzkich produkcjach przybywa. Kto wie, może już wkrótce któryś z naszych aktorów nie tylko stanie na czerwonym dywanie podczas oscarowej gali, ale również wróci z niej ze statuetką?

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