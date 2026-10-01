"Ukojenie": ten thriller wbija w fotel

Dzisiaj w telewizji widzowie będą mogli zobaczyć thriller "Ukojenie" z 2015 roku. Za reżyserię odpowiada Afonso Poyart. W obsadzie plejada gwiazd.

Emerytowany psychiatra John Clancy (Anthony Hopkins) był jednym z najlepszych współpracowników FBI - jako medium. Jednak dwa lata temu, po tragicznej śmierci córki zakończył karierę zawodową. Teraz jego stary przyjaciel - agent specjalny FBI, Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) zwraca się do niego z prośbą o pomoc w rozwikłaniu zagadki kilku niewyjaśnionych spraw. Do ich współpracy początkowo sceptycznie podchodzi agentka FBI Katherine Cowles (Abbie Cornish), partnerka Joe'go, bo ta młoda i ambitna kobieta nie wierzy w zjawiska paranormalne. Ale szybko zmienia ona zdanie, gdy doktor Clancy odkrywa, że wszystkie ofiary tego seryjnego mordercy - także te wcześniej nie zdiagnozowane - cierpiały na nieuleczalne choroby.

Wkrótce potem agent Merriwether zostaje postrzelony na służbie i trafia do szpitala, gdzie zdradza, że on też jest śmiertelnie chory. Po pogrzebie agenta Merriwethera z doktorem Clancy'm kontaktuje się tajemniczy nieznajomy (Colin Farrell), by wyjawić motywy, które popychają go do popełniania kolejnych zbrodni. W jego chorym umyśle każda śmierć, którą zadaje, stanowi ukojenie od męki powolnego umierania. Ten szaleniec też jest jasnowidzem, dlatego zawsze o krok wyprzedzał stróżów prawa. Czy współdziałanie racjonalnie myślącej, agentki Cowles i kierującego się wizjami, doktora Clancy'ego położą kres jego urojonej misji?

"Ukojenie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Ukojenie" zostanie dzisiaj, 1 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:55.