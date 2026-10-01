Polsat z mocną propozycją na wieczór. Polacy pójdą późno spać

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polsat pokaże dziś mocny thriller z Anthonym Hopkinsem, Colinem Farrellem i Jeffreyem Deanem Morganem w rolach głównych. W centrum historii znajduje się emerytowany psychiatra, który po osobistej tragedii wraca do współpracy z FBI.

Anthony Hopkins jako starszy mężczyzna o siwych włosach w ciemnym płaszczu przed schodami ruchomymi
Anthony Hopkins w filmie "Ukojenie"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Ukojenie": ten thriller wbija w fotel

Dzisiaj w telewizji widzowie będą mogli zobaczyć thriller "Ukojenie" z 2015 roku. Za reżyserię odpowiada Afonso Poyart. W obsadzie plejada gwiazd.

Zobacz również:

Miles Teller w scenie z filmu "Papierowy tygrys"
Wiadomości

Gwiazdy w mrocznym thrillerze. Ten film wgniata w fotel

Krystian Zając
Krystian Zając

Emerytowany psychiatra John Clancy (Anthony Hopkins) był jednym z najlepszych współpracowników FBI - jako medium. Jednak dwa lata temu, po tragicznej śmierci córki zakończył karierę zawodową. Teraz jego stary przyjaciel - agent specjalny FBI, Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) zwraca się do niego z prośbą o pomoc w rozwikłaniu zagadki kilku niewyjaśnionych spraw. Do ich współpracy początkowo sceptycznie podchodzi agentka FBI Katherine Cowles (Abbie Cornish), partnerka Joe'go, bo ta młoda i ambitna kobieta nie wierzy w zjawiska paranormalne. Ale szybko zmienia ona zdanie, gdy doktor Clancy odkrywa, że wszystkie ofiary tego seryjnego mordercy - także te wcześniej nie zdiagnozowane - cierpiały na nieuleczalne choroby.

Wkrótce potem agent Merriwether zostaje postrzelony na służbie i trafia do szpitala, gdzie zdradza, że on też jest śmiertelnie chory. Po pogrzebie agenta Merriwethera z doktorem Clancy'm kontaktuje się tajemniczy nieznajomy (Colin Farrell), by wyjawić motywy, które popychają go do popełniania kolejnych zbrodni. W jego chorym umyśle każda śmierć, którą zadaje, stanowi ukojenie od męki powolnego umierania. Ten szaleniec też jest jasnowidzem, dlatego zawsze o krok wyprzedzał stróżów prawa. Czy współdziałanie racjonalnie myślącej, agentki Cowles i kierującego się wizjami, doktora Clancy'ego położą kres jego urojonej misji?

"Ukojenie" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Ukojenie" zostanie dzisiaj, 1 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:55.

Uroczysta premiera "Lalki" w Teatrze Wielkim. Rozmawiamy z gwiazdorską obsadą filmuINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze