"Stan oblężenia": kultowy film z gwiazdorską obsadą

"Stan oblężenia" z 1998 roku to thriller sensacyjny w reżyserii Edwarda Zwicka. Nad kryzysem w Stanach Zjednoczonych próbują zapanować szef sił antyterrorystycznych Anthony Hubbard (Denzel Washington) i specjalistka CIA od spraw Bliskiego Wschodu, Elise Kraft (Annette Bening). Po serii eksplozji w centrum Nowego Jorku i ataku na kwaterę FBI prezydent ogłasza stan wyjątkowy. Do akcji wkracza armia pod dowództwem generała Williama Devereaux (Bruce Willis).

Film zdobył mieszane recenzje od krytyków, jednak odniósł sukces komercyjny, zarabiając ponad 116 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 70 milionów dolarów. Dzieło Zwicka łączy elementy sensacyjne z refleksją nad współczesnymi zagrożeniami i reakcjami państwa na kryzysy. Wyprzedził wydarzenia z 11 września 2001 roku, przez co niektórzy uważają film za proroczy.

"Stan oblężenia" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Stan oblężenia" zostanie dzisiaj, 14 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.30.