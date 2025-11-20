"Pokaż kotku, co masz w środku": polska komedia bawi do łez

Seria niefortunnych zdarzeń stawia na głowie życie dwóch mężczyzn – Andrzeja (Jacek Borusiński) i Zygmunta (Krzysztof Stelmaszyk). Ojciec Andrzeja (Marian Dziędziel) nagle postanawia ożenić się z tajemniczą nieznajomą (Grażyna Szapołowska), a wkrótce potem traci wszystkie oszczędności. Andrzej, próbując desperacko odzyskać straconą fortunę, porywa podejrzaną o kradzież dziewczynę (Katarzyna Cynke) i... zakochuje się w niej od pierwszego uprowadzenia.

Tymczasem Zygmunt musi zmierzyć się jednocześnie z natrętnym adoratorem (Jacek Braciak) swojej żony (Iwona Wszołkówna) oraz brzemiennym w skutki romansem nastoletniej córki (debiutująca Delfina Wilkońska). Zygmunt szuka pomocy u zaprzyjaźnionego doktora (Jan Frycz), jednak ten zajęty jest flirtowaniem z ponętną pielęgniarką (Małgorzata Buczkowska-Szlenkier). Jakby tego było mało, komediową intrygę zagmatwają jeszcze - seksowna uczennica z niekonwencjonalnymi pomysłami (Maja Bohosiewicz), łasy na pieniądze i wdzięki niewieście specjalista od drzew (Sławomir Orzechowski), dociekliwy ksiądz (Władysław Kowalski), wielki szu wśród adwokatów (Jan Nowicki), szef stacji benzynowej zawsze na gazie (Andrzej Grabowski) i pewna tajemnicza postać w kolorowym sweterku, której poczynania zaskoczą każdego.

Za reżyserię i scenariusz komedii "Pokaż kotku, co masz w środku" odpowiada Sławomir Kryński. Film miał premierę w 2011 roku i przyciągnął tłumy Polaków do kin. Kryński wcześniej zrobił "To nie tak jak myślisz, kotku", a "Pokaż kotku, co masz w środku" jest kontynuacją jego komediowego stylu.

"Pokaż kotku, co masz w środku" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Pokaż kotku, co masz w środku" zostanie dzisiaj, 20 listopada, pokazany w Polsacie o godz. 22:55.

