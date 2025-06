"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" to dziewiąta część cyklu "Gwiezdne wojny" - trzykrotnie nominowana do Oscarów. Lucasfilm i reżyser J.J. Abrams po raz kolejny łączą siły, aby zabrać widzów w epicką podróż do odległej galaktyki.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie": finał legendarnej serii

Akcja filmu rozgrywa się rok po wydarzeniach opisanych w poprzedniej części gwiezdnej sagi. Galaktyka pogrążona jest w chaosie, gdy powraca zmarły Imperator Palpatine (Ian McDiarmid), zapowiadając nową groźbę w postaci tajnej floty Gwiezdnych Niszczycieli. Rey (Daisy Ridley), kontynuując trening Jedi pod okiem Lei Organy (Carrie Fisher), wraz z Finnem (John Boyega), Poe Dameronem (Oscar Isaac), Chewbaccą (Joonas Suotamo), BB-8 i C-3PO (Anthony Daniels) wyrusza na poszukiwanie artefaktu Sithów, który ma doprowadzić ich do Exegol – kryjówki Palpatine’a. W ślad za nimi podąża Kylo Ren (Adam Driver), który pod wpływem Imperatora staje przed ostatecznym wyborem między Ciemną a Jasną Stroną Mocy. W trakcie podróży Rey odkrywa wstrząsającą prawdę o swoim pochodzeniu i staje do decydującego starcia, które przesądzi o losie całej galaktyki.

Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" w reżyserii J.J. Abramsa otrzymał trzy nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w 2020 roku - w kategoriach: Najlepsza muzyka oryginalna (John Williams), Najlepsze efekty specjalne (Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach, Dominic Tuohy) oraz Najlepszy montaż dźwięku (David Acord, Matthew Wood). Premierze tego filmu towarzyszyły też trzy nominacje do nagrody BAFTA 2020. Widzowie na całym świecie dopisali i film ten zarobił na dystrybucji kinowej ponad miliard dolarów.

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" zostanie wyemitowany dzisiaj, 20 czerwca, na antenie Polsatu o godz. 22.05.