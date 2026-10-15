Epicka historia miłości, honoru i walki o przetrwanie. "Ostatni Mohikanin" to widowiskowe kino historyczne z legendarną kreacją Daniela Day-Lewisa, które od lat zachwyca widzów niezwykłym klimatem, zapierającymi dech w piersiach zdjęciami i poruszającą opowieścią. Film już dziś wieczorem w telewizji.

"Ostatni Mohikanin": epickie widowisko

"Ostatni Mohikanin", czyli epicki dramat historyczny z 1992 roku. Film został oparty na powieści Jamesa Fenimore'a Coopera z 1826 roku i przenosi widzów do XVIII-wiecznej, skolonizowanej Ameryki rozdartej wojną pomiędzy Anglią a Francją. Na tle konfliktów i walki o władzę rozgrywa się poruszająca opowieść o tożsamości, miłości i przetrwaniu. Głównym bohaterem jest biały mężczyzna, który jako dziecko został przygarnięty i wychowany przez plemię Mohikanów. W tej roli występuje Daniel Day-Lewis, partnerując Madeleine Stowe, Russellowi Meansowi, Ericowi Schweigowi oraz Jodhi May.

Do fortu William Henry mają przybyć dwie piękne córki kapitana Munro. W drodze zostają jednak zaatakowane przez grupę sprzymierzonych z Francuzami Huronów. Z pomocą przybywają Mohikanie - trzej myśliwi, Nathaniel (Daniel Day-Lewis), Chingachgook (Russell Means) i Uncas (Eric Schweig), swobodnie przemierzający tereny Pogranicza. Myśliwy zgadzają się doprowadzić ocalałych do fortu. Z czasem Nathaniel i Cora zakochują się w sobie.

Film zdobył uznanie za imponujące zdjęcia, realistyczne sceny batalistyczne oraz muzykę autorstwa Trevora Jonesa i Randy'ego Edelmana, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów produkcji. Obraz otrzymał Oscara za najlepszy dźwięk i stał się jednym z najważniejszych filmów w karierze Michaela Manna.

"Ostatni Mohikanin" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Ostatni Mohikanin" zostanie wyemitowany dzisiaj, 15 października, w Polsacie o godz. 22:55.