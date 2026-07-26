Uhonorowana Oscarem i inspirująca opowieść o potędze odwagi i nadziei, dzięki którym wszystko staje się możliwe. Początkująca dziennikarka spisuje historie czarnoskórych służących, wywołując skandal wśród wyższych sfer amerykańskiego Południa.

"Służące": oscarowy hit dzisiaj w Polsacie

Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 60. w Jackson w stanie Missisipi. Eugenia "Skeeter" Phelan (Emma Stone), młoda dziennikarka i początkująca pisarka, wraca po studiach do rodzinnego miasta. Zszokowana sposobem, w jaki czarnoskóre służące są traktowane przez zamożne białe rodziny, postanawia spisać ich historie i wydać je w formie książki.

Jako pierwsza na współpracę decyduje się Aibileen Clark (Viola Davis), doświadczona opiekunka dzieci, a wkrótce dołącza do niej również energiczna i bezkompromisowa Minny Jackson (Octavia Spencer). Ich świadectwa stają się początkiem zmian, które wstrząsają lokalną społecznością i dają kobietom odwagę do walki o godność oraz własny głos.

Film wyreżyserował Tate Taylor na podstawie bestsellerowej powieści Kathryn Stockett. W obsadzie znaleźli się Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain, Bryce Dallas Howard, Allison Janney i Sissy Spacek. Szczególne uznanie zdobyła kreacja Octavii Spencer, która została nagrodzona Oscarem, Złotym Globem, BAFTA oraz nagrodą Gildii Aktorów Ekranowych dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

"Służące" otrzymały także nominacje do Oscara dla najlepszego filmu, Violi Davis za rolę pierwszoplanową oraz Jessiki Chastain za rolę drugoplanową. Produkcja okazała się również wielkim sukcesem komercyjnym - przy budżecie wynoszącym około 25 mln dolarów zarobiła na świecie ponad 216 mln dolarów.

Choć film spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych ekranizacji współczesnej literatury, po latach wywołał także dyskusję na temat sposobu przedstawienia problemu segregacji rasowej. Mimo kontrowersji "Służące" wciąż uchodzą za poruszającą opowieść o odwadze, solidarności i sile ludzkich historii.

"Służące" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Służące" zostanie wyemitowany dzisiaj, 26 lipca, o godz. 19.55 na antenie Polsatu.