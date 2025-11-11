Polsat pokaże komedię, którą kocha każdy Polak. Wszyscy znają te filmy
Dziś wieczorem widzowie Polsatu będą mogli ponownie przeżyć przygody niezapomnianego Franka Dolasa! Stacja wyemituje dwie pierwsze części kultowej komedii wojennej "Jak rozpętałem II wojnę światową" w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego.
"Jak rozpętałem II wojnę światową" to film, który od ponad 50 lat bawi i wzrusza kolejne pokolenia widzów. Powstał w latach 60., a jego fabuła opiera się na humorystycznych przygodach prostego warszawiaka, który przypadkowo zostaje wciągnięty w wir wojny. Franek Dolas jest przekonany, że to on, przez niefortunny zbieg okoliczności, wywołał II wojnę światową.
Jego pełne absurdu i komizmu perypetie prowadzą przez pół Europy: od Polski, przez Bałkany, aż po Bliski Wschód. Na swojej drodze Dolas spotyka żołnierzy, szpiegów i przypadkowych towarzyszy, zawsze wychodząc z opresji w sposób równie zabawny, co nieprawdopodobny. Choć seria powstała ponad pół wieku temu, humor, lekkość i błyskotliwe dialogi wciąż bawią jak dawniej. Na "Jak rozpętałem II wojnę światową" wychowały się pokolenia Polaków.
Oprócz Mariana Kociniaka w roli głównej, w filmie wystąpili także: Janina Kuziemska, Leon Niemczyk, Emil Karewicz, Stanisław Milski i inni.
Twórcy byli zaskoczeni popularnością filmu. Po latach przyznali jednak, że pozostawił on pewien niedosyt. "Chociaż jestem dumny z tej serii, to tak po prawdzie historia powinna mieć swój finał w Berlinie. Skoro Franek rozpętał wojnę, powinien ją też zakończyć" - żartował Chmielewski.
Pierwsza część "Jak rozpętałem II wojnę światową" zostanie wyemitowana dzisiaj, 11 listopada, o godz. 20:40 w Polsacie. Zaraz po zakończeniu emisji, widzowie zobaczą drugą część, a konkretnie o godz. 22:30. Trzecia część zostanie wyemitowana w środę, 12 listopada, o godz. 22:45, również w Polsacie.
