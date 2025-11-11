"Jak rozpętałem II wojnę światową": kultowa komedia bawi kolejne pokolenia Polaków

"Jak rozpętałem II wojnę światową" to film, który od ponad 50 lat bawi i wzrusza kolejne pokolenia widzów. Powstał w latach 60., a jego fabuła opiera się na humorystycznych przygodach prostego warszawiaka, który przypadkowo zostaje wciągnięty w wir wojny. Franek Dolas jest przekonany, że to on, przez niefortunny zbieg okoliczności, wywołał II wojnę światową.

Jego pełne absurdu i komizmu perypetie prowadzą przez pół Europy: od Polski, przez Bałkany, aż po Bliski Wschód. Na swojej drodze Dolas spotyka żołnierzy, szpiegów i przypadkowych towarzyszy, zawsze wychodząc z opresji w sposób równie zabawny, co nieprawdopodobny. Choć seria powstała ponad pół wieku temu, humor, lekkość i błyskotliwe dialogi wciąż bawią jak dawniej. Na "Jak rozpętałem II wojnę światową" wychowały się pokolenia Polaków.

Reklama

Oprócz Mariana Kociniaka w roli głównej, w filmie wystąpili także: Janina Kuziemska, Leon Niemczyk, Emil Karewicz, Stanisław Milski i inni.

Twórcy byli zaskoczeni popularnością filmu. Po latach przyznali jednak, że pozostawił on pewien niedosyt. "Chociaż jestem dumny z tej serii, to tak po prawdzie historia powinna mieć swój finał w Berlinie. Skoro Franek rozpętał wojnę, powinien ją też zakończyć" - żartował Chmielewski.

"Jak rozpętałem II wojnę światową" w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Pierwsza część "Jak rozpętałem II wojnę światową" zostanie wyemitowana dzisiaj, 11 listopada, o godz. 20:40 w Polsacie. Zaraz po zakończeniu emisji, widzowie zobaczą drugą część, a konkretnie o godz. 22:30. Trzecia część zostanie wyemitowana w środę, 12 listopada, o godz. 22:45, również w Polsacie.

Czytaj więcej: To był w Polsce hit w kinach i na streamingu. Nic dziwnego, że sequel tak szybko powstał