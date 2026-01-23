Polsat pokaże klimatyczny film science fiction. To adaptacja cenionej powieści

"Więzień labiryntu" to ekranizacja pierwszej części bestsellerowej trylogii Jamesa Dashnera.

"Więzień labiryntu": o czym opowiada film?

Thomas (Dylan O'Brien) budzi się w środku ogromnego labiryntu, na polanie ogrodzonej wysokim, betonowym murem. Podobnie jak pozostali uwięzieni w Strefie, nie pamięta niczego z dotychczasowego życia, ani jak się tu znalazł.

Przywódcą grupy jest Alby (Aml Ameen), który trafił do Labiryntu jako pierwszy. Przez miesiąc był sam, nie mając pojęcia, gdzie jest i nie mogąc liczyć na jakąkolwiek pomoc. Potem zaczęli dołączać do niego kolejni chłopcy. W ciągu trzech lat stworzyli społeczność, w której każdy pełni określoną funkcję.

Rolą zwiadowców jest badanie Labiryntu. Wyruszają o świcie i pokonują jak najdłuższe trasy. Mają czas do zachodu słońca, kiedy powrót na polanę zostaje odcięty, Labirynt zmienia swój układ, a z kryjówek wychodzą Bóldożercy. Pozostanie za bramą na noc jest równoznaczne ze śmiercią. Thomasowi Labirynt i Strefa wydają się w jakiś niezrozumiały sposób znajome. W dodatku łączy go niejasna więź z przybyłą miesiąc po nim do obozu Teresą (Kaya Scodelario). Pierwsza w Strefie dziewczyna przynosi ze sobą tajemniczą notatkę.

Produkcję wyreżyserował Wes Ball, który odpowiadał również za kolejne odsłony trylogii: "Więzień labiryntu: Próby ognia" (2015) i "Więzień labiryntu: Lek na śmierć" (2018). Scenariusz napisał duet Noah Oppenheim ("Dom pełen dynamitu") i T.S. Nowlin ("Projekt Adam").

"Więzień labiryntu" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Więzień labiryntu" będzie można zobaczyć dziś, 23 stycznia 2026 roku o godzinie 21:45 na antenie Polsatu.

