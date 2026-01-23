Polsat pokaże klimatyczny film science fiction. To adaptacja cenionej powieści

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Już dziś wieczorem w telewizji wyemitowany zostanie "Więzień labiryntu". Debiut pełnometrażowy Wesa Balla opowiada o grupie nastolatków, którzy za wszelką cenę starają się odzyskać pamięć i powrócić do znanego im świata. W roli głównej wystąpił Dylan O'Brien ("Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak"). O której będzie można obejrzeć film?

Młody mężczyzna z mokrymi włosami i rozpiętą koszulą stoi na tle zielonych drzew i murów, spoglądając z niepokojem w górę, na tle jasnego, zachmurzonego nieba.
Dylan O'Brien w filmie "Więzień labiryntu" (2014)imdb.com

"Więzień labiryntu" to ekranizacja pierwszej części bestsellerowej trylogii Jamesa Dashnera.

"Więzień labiryntu": o czym opowiada film?

Thomas (Dylan O'Brien) budzi się w środku ogromnego labiryntu, na polanie ogrodzonej wysokim, betonowym murem. Podobnie jak pozostali uwięzieni w Strefie, nie pamięta niczego z dotychczasowego życia, ani jak się tu znalazł.

Zobacz również:

Oscary 2026: nominacje
Oscary

Znamy nominacje do Oscarów 2026. Polka z szansą na prestiżową nagrodę

Paulina Gandor
Paulina Gandor

Przywódcą grupy jest Alby (Aml Ameen), który trafił do Labiryntu jako pierwszy. Przez miesiąc był sam, nie mając pojęcia, gdzie jest i nie mogąc liczyć na jakąkolwiek pomoc. Potem zaczęli dołączać do niego kolejni chłopcy. W ciągu trzech lat stworzyli społeczność, w której każdy pełni określoną funkcję.

Rolą zwiadowców jest badanie Labiryntu. Wyruszają o świcie i pokonują jak najdłuższe trasy. Mają czas do zachodu słońca, kiedy powrót na polanę zostaje odcięty, Labirynt zmienia swój układ, a z kryjówek wychodzą Bóldożercy. Pozostanie za bramą na noc jest równoznaczne ze śmiercią. Thomasowi Labirynt i Strefa wydają się w jakiś niezrozumiały sposób znajome. W dodatku łączy go niejasna więź z przybyłą miesiąc po nim do obozu Teresą (Kaya Scodelario). Pierwsza w Strefie dziewczyna przynosi ze sobą tajemniczą notatkę.

Produkcję wyreżyserował Wes Ball, który odpowiadał również za kolejne odsłony trylogii: "Więzień labiryntu: Próby ognia" (2015) i "Więzień labiryntu: Lek na śmierć" (2018). Scenariusz napisał duet Noah Oppenheim ("Dom pełen dynamitu") i T.S. Nowlin ("Projekt Adam").

"Więzień labiryntu" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Więzień labiryntu" będzie można zobaczyć dziś, 23 stycznia 2026 roku o godzinie 21:45 na antenie Polsatu.

Zobacz też:

To jego pierwszy film dla Netfliksa. Będzie hit nie tylko w Polsce?

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze